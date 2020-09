José A. Fernández: "La Junta será la que decida si admite más público o no en los estadios"

La Federación Andaluza de Fútbol dio a conocer el viernes por la noche el protocolo de actuación para la vuelta del fútbol no profesional, destacando la posibilidad de disputar partidos amistosos y que se permite la presencia de público.

José Antonio Fernández Peguero, delegado en Huelva de la Federación Andaluza, asegura que el protocolo “es un pasito más que damos para jugar competiciones y partidos amistosos; estamos con ganas e ilusión y esperando a ver cómo es la reacción del mundo del fútbol. La que ha marcado las directrices es la Junta, tras consultas con la Federación Andaluza; también han intervenido el Consejo Superior de Deportes y todas las instituciones que velan por el deporte no profesional”.

El protocolo es flexible y se irá adaptando a las circunstancias sanitarias del momento. “Cada 15 días se irá analizando, y si hay que retocar algo, se retocará, porque las condiciones de la pandemia cambian día a día y no sabemos cómo evolucionará”, destaca.

Los aficionados podrán entrar en los estadios con un aforo máximo de 800 personas al aire libre y 400 en espacios cerrados. “Esa era la gran preocupación que tenían los clubes modestos, que viven de taquillas y abonados. En función de la instalación habrá un aforo máximo de 800 personas al aire libre”.

Los clubes podrán pedir una autorización excepcional si quieren acoger más público del permitido (800 personas al aire libre)

No obstante, se deja una puerta abierta para aumentar el aforo, ya que “si el organizador prevé una asistencia superior de público a las 1.000 personas se requiere una autorización expresa excepcional de la Administración con diez días de antelación”, según se recoge en el protocolo. “La Junta será al final la que tome la decisión de permitir o no más público, no sé si nos consultarán a nosotros. Evidentemente, 800 espectadores en El Palmar de Sanlúcar no es lo mismo que en el Nuevo Colombino o en el Nuevo Arcángel con la masa social que tienen Recreativo o Córdoba. El problema de esta norma no es que pueda haber un contagio masivo en la instalación, porque en el Nuevo Colombino hay espacio suficiente para llevar a cabo el distanciamiento social, sino que el problema está en los alrededores, en los bares que pueda haber cerca y en los que puede reunirse la gente antes del partido...”, comenta José Antonio Fernández.

“En Huelva los equipos más afectados pueden ser el Recreativo en primer lugar, también el San Roque y La Palma en Tercera, y el Sporting femenino de la 1ª Iberdrola; quizás en algún partido de Primera Andaluza pudieran reunirse 1.000 personas, pero es difícil que se sobrepase esa cifra”, añade.

El responsable de la Andaluza en Huelva aclara que “el protocolo es para todo el fútbol no profesional, desde Segunda B hasta categorías inferiores, y no afecta sólo al fútbol, sino al resto de deportes, incluidas la caza y pesca”.

Otro escollo que se ha solventado es el de los test PCR, puesto que se harán test rápidos del covid-19 de forma gratuita a los 160.000 federados andaluces en fútbol y fútbol sala antes del inicio de la competición. “Eso es posible gracias a la Junta; la Federación Andaluza aportará los sanitarios que harán los test en cada provincia, así como los servicios médicos y las clínicas concertadas. Supone un gran esfuerzo económico y humano que hay que valorar, ya que Andalucía es junto a Cataluña la comunidad con más licencias. En Huelva serán unos 11.500 los test que se harán”.

Los amistosos de pretemporada sólo pueden ser entre equipos de la misma comunidad autónoma

Otra gran novedad es que los clubes podrán jugar partidos de preparación desde ya. “Los amistosos tienen que ser autorizados por la Federación y deben cumplir una serie de requisitos, no sólo anti covid. Sólo están autorizados los encuentros entre equipos andaluces, no con los de otras comunidades autónomas, salvo que sea competición oficial”.

Si apareciera algún positivo en un jugador “se actuaría como con cualquier otro ciudadano; el afectado tendría que avisar al Servicio Andaluz de Salud y a su club, el club a la Federación... y luego habría que determinar el protocolo a seguir. En un partido de fútbol a cielo descubierto es difícil que se infecte un jugador, es más probable con amigos o con el entorno familiar”.

Respecto a la División de Honor en la que militan el Atlético Onubense, Isla Cristina, Cartaya, Aroche y Bollullos, comentó que “los clubes han decidido que los grupos se hagan por cercanía (20 votos a favor por 14 el sistema cremallera) y esta próxima semana se le dará forma a la competición y se dará a conocer la composición de los grupos”.

Por último, mostró su agradecimiento “a la Junta, a la Federación, los ayuntamientos y todas las instituciones que están echando una mano ante un problema que es de todos. Pido también un poco de responsabilidad y paciencia con el fútbol base, hay que ver cómo se desarrolla el inicio del curso escolar antes de actuar. La mejor medida para luchar contra esta pandemia es seguir los protocolos y ser prudentes”.