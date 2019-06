José Antonio Cabrera hace un llamamiento para llenar el Nuevo Colombino el domingo

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, hace un llamamiento a los onubenses para que el próximo domingo en el Nuevo Colombino “el ambiente en las gradas sea como el de hace dos semanas”, cuando los aficionados abarrotaron el estadio albiazul durante el encuentro que enfrentó al Decano con el Fuenlabrada, correspondiente a la eliminatoria de campeones por el ascenso.

“Ojalá la afición vuelva a comportarse igual y anime sin descanso al equipo frente al Mirandés, ayudando a conseguir la remontada”, desea, algo que corrobora Isabelo Ramírez.

A la pregunta de qué nota le pondrían a la temporada, independientemente de lo que suceda el domingo, Cabrera responde en la Tertulia Deportiva que “si pensamos que en diciembre el club tenía problemas económicos con retrasos en los pagos, institucionales y en el aspecto deportivo el equipo estaba rondando la zona media de la clasificación y luego, en una gran segunda vuelta, el Recreativo ha sido capaz de acabar primero enlazando una racha de 22 partidos sin perder se podría decir que la temporada ha sido muy positiva, independientemente de que se consiga el ascenso. No sería un fracaso no ascender; el Cádiz estuvo seis temporadas luchando hasta que ascendió a Segunda y el Fuenlabrada llevaba tres años hasta que lo ha conseguido. No se puede olvidar, cuando Caparrós era el entrenador del Recre, que tras la derrota en Soria frente al Numancia se empezó a cimentar el ascenso que se logró la siguiente temporada”, recuerda.

El presidente de los veteranos indica que “si no se logra el ascenso no sería un fracaso pero sí una decepción grande, una desilusión”. Ahora bien, admite que “la plantilla merece un reconocimiento por lo que ha hecho”.

El presidente de la Federación de Peñas no sólo hace un llamamiento para que el estadio presente un magnífico aspecto sino que solicita que “pase lo que pase, cuando acabe el partido se despida al equipo con una gran ovación”, señala Cabrera.

Los seguidores albiazules han programado, para el próximo domingo a las 17:15, un recibimiento al equipo onubense tratando de insuflar ánimos al plantel para que logre la remontada. “El primer gol al Mirandés se lo vamos a meter en ese momento”, enfatiza el rocianero. “Convocamos a todo el recreativismo a esa hora en las inmediaciones del estadio. El equipo necesita nuestro apoyo”, explica.

A su juicio, José María Salmerón “es un gran entrenador y tiene experiencia. Yo lo renovaría porque ha demostrado su capacidad. También, pase lo que pase, trataría de conservar la columna vertebral del equipo”