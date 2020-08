Iván González reclama 37.000 euros al Recreativo

El Recreativo ha recibido un requerimiento del Juzgado de lo Social en el que el exjugador del Decano Iván González solicita una indemnización de unos 37.000 euros por causar baja por incapacidad para seguir jugando acogiéndose al Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

El central malagueño ha pedido el pago de esa cantidad tras habérsele otorgado la baja permanente por la lesión que sufrió a finales de la temporada 18/19. El Recreativo no tenía constancia de la intención del exdefensor de denunciar al club para pedir ninguna cantidad. De hecho, la Comisión Mixta de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) no ha respaldado la decisión del canterano del Málaga, que ha decidido acudir por la vía judicial, aunque el Recreativo está dispuesto a defenderse hasta última instancia pues entiende que no ha lugar ha reclamación alguna.

El Recreativo se siente especialmente molesto con el jugador, ya que el Decano le renovó por un año más tras su lesión y lo ha acompañado en todo su proceso de recuperación, así como en los trámites para obtener la baja definitiva. Cabe recordar que Iván González y Rubén Cruz fueron los únicos jugadores de la plantilla del pasado año que no accedieron a bajarse el 10% del sueldo, por lo que cobró todo el dinero recogido en su contrato hasta el momento en el que obtuvo la baja por incapacidad, por lo que no existe ninguna deuda pendiente entre el club y el jugador.