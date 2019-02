Iván González: "Todavía puedo dar mucho más"

Iván González atraviesa un momento dulce de juego, como todo el Recreativo. Firmó un partidazo contra el el Cartagena y repitió ante el Real Murcia con gol de cabeza incluido. Asentado como el jefe de la zaga recreativista, el defensa no se conforma y eleva el nivel de exigencia. Reconoce que "desde que comenzamos el año nos está saliendo todo muy de cara". Por ello, a nivel personal "estoy muy contento", si bien avisa que "todavía me queda mucho que dar. Es cierto que los últimos partidos me están saliendo bien las cosas, pero creo que mi techo no está aquí porque me conozco bien y todavía puedo dar mucho más".

Reconoce que ante el Real Murcia "hice uno de mis mejores partidos con el Recre, aunque es cierto que antes también los hice muy buenos aunque quizá por el gol se destaque más. Fue un buen partido de todo el equipo".

El equipo ya prepara el próximo partido contra el UCAM de Murcia, un rival "muy similar al Cartagena con buena salida de atrás que ya en el partido de casa nos costó mucho a partir del minuto 20 y esas dudas que tuvimos". Por ello considera que el choque "puede ser un duelo parecido a nivel táctico al de Cartagena y espero que se nos de igual de bien".

Iván González ha trabajado junto a Jesús Valentín durante toda la mañana. El central asegura que "cuanta más competencia haya, mejor para el equipo porque ganaremos en calidad y rendimiento para el fin de semana. Jesús Valentín es un jugador interesante que viene a ponernos las cosas difíciles a todos los compañeros. Hoy hemos jugado los dos juntos muy bien". Sabe que la solidez defensiva es una de las grandes armas de este Recre en el que "tenemos muy buena defensa. En las últimas semanas se está hablando mucho, pero será en mayo cuando digamos si tenemos la mejor defensa o no del grupo. Jugamos muy bien cuando nos replegamos y esa es la consecuencia del trabajo que hace el míster en el día a día".