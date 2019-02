Israel Puerto destaca que "la afición siempre responde"

La plantilla del Recreativo de Huelva espera que el Estadio Nuevo Colombino registre una magnífica entrada en el partido del próximo domingo frente al CD El Ejido. A la buena marcha del equipo albiazul se le une la campaña solidaria Márcale un gol a la exclusión que ha lanzado el club junto al Banco de Alimentos de Huelva, mediante la cual se entregan invitaciones para asistir al encuentro que pueden ser canjeadas a cambio del donativo de cinco euros o tres kilos de alimentos no perecederos.

El defensa albiazul Israel Puerto, en nombre del plantel, comenta que “la afición siempre responde. Desde el primer día está demostrando que está con nosotros. Por ejemplo, el otro día en Jumilla, que son muchísimos kilómetros desde Huelva, hubo gente que perdió su tiempo en ir hasta allí para animarnos y arroparnos. Eso es un lujo. Nos sentimos responsables y también el rendimiento es mucho mayor sabiendo que tenemos a la afición detrás”.

"El rendimiento es mucho mayor sabiendo que tenemos a la afición detrás"

El Recre desconfía de la mala situación clasificatoria de El Ejido, que lleva una trayectoria muy diferente al club albiazul. “Tiene muy buenos jugadores y aunque estén ahí abajo seguro que nos va a poner en aprietos. Será un partido complicado y si no salimos fuertes, intensos, como en las últimas jornadas, nos equivocaríamos. Tenemos que ser conscientes de que cada rival nos va a exigir al máximo”, destaca el central.

Puerto fue el autor del tanto del triunfo en Jumilla, en una acción a balón parado. “Este año estoy teniendo esa pizquita de suerte que hay que tener dentro del área para hacer gol, llevo tres y espero seguir aportando al equipo todo lo que pueda. Si son goles, estupendo, pero mi principal función es que no nos los marquen”, matiza.

El jugador de El Viso del Alcor tiene claro que todos los componentes de la plantilla recreativista no se pueden dormir en los laureles. “Para eso tenemos un cuerpo técnico que no nos deja que nos relajemos. Somos 20 jugadores y cualquiera puede entrar. Cuanto mejor entrenemos, el nivel del equipo va a ir subiendo y las exigencias son mayores. Los que no están jugando aprietan para hacerlo y los que estamos jugando apretamos para seguir jugando y que el míster siga confiando. Esa debe ser una máxima para conseguir los objetivos”.