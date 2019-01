Israel Puerto: "Vamos sin miedo a Cartagena"

Con respeto por la excelente racha del líder, pero sin temor. Israel Puerto, defensa del Recreativo de Huelva, asegura que el equipo albiazul afronta el encuentro del próximo domingo en Cartagena “sin miedo”.

El central albiazul sabe que el conjunto departamental, entrenado por Gustavo Munúa, está lanzado al acumular seis victorias consecutivas sin encajar ni un tanto. “Es un partido contra el líder, en su campo. Ellos van en una buena dinámica pero el equipo está preparado y vamos allí a por los tres puntos y sin especular en ningún momento”, destaca.

El Recre llega a esta cita en Cartagonova en su mejor momento de la temporada, instalado en la cuarta plaza de la clasificación al haber encadenado cuatro triunfos seguidos. “Somos dos equipos que llevamos una racha bastante positiva, enlazando victorias algo que en esta categoría y en cualquier otra es bastante complicado. Seguro que será un partido bonito y bastante disputado”, vaticina el defensa del Decano.

"Al Cartagena hay que jugarle de tú a tú", afirma el defensa albiazul

Puerto cree que “no debemos ir con complejos. Somos once contra once y hay un balón de por medio. Sí que es verdad que es el líder, pero bueno. Igual que ellos se han ganado un respeto nosotros también el nuestro. Vamos a ir sin ningún tipo de miedo, a por los tres puntos como en cualquier campo. Sabemos que será un gran rival, que técnicamente están bien dotados y que están demostrando que son bastante regulares en cuanto al rendimiento. Pero no creo que debamos ir con miedo”.

El defensa opina que para estar entre los mejores hay que saber adaptarse a las circunstancias de cada encuentro. “El equipo que maneje muchos registros es el que va a estar arriba. No sólo el tiqui taca, el juego directo o el balón parado. El que maneje más registros y juegue como quiera pienso que es el que va a ser más regular, se va a llevar más victorias y estará más arriba”.

El Recre inicia el domingo su particular Tourmalet, en una racha de cuatro partidos en los que se enfrentará sucesivamente al Cartagena, el Real Murcia, el UCAM y el Ibiza, cuatro rivales están en la zona alta de la tabla y que junto al Melilla parten como favoritos para clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso. Independientemente de lo que suceda en estos encuentros, aún quedarán trece jornadas por delante, pero es evidente que el margen de maniobra será mucho menor si no se sale bien parado de las rampas más duras de la competición en el tortuoso camino hacia el play off. “Lo principal es plantearnos que hay que ir partido a partido. Es un dicho muy común en el fútbol pero creo que es lo más lógico. Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en el domingo, en hacer un buen partido e ir a por la victoria intentando hacer daño en sus puntos débiles, y los siguientes partidos ya vendrán. Debemos centrarnos primero en el Cartagena, sin pensar más allá, e intentar traernos a Huelva los tres puntos”, explica.

El defensa también sabe que para lograr algo grande hay que hacerse fuerte en el Nuevo Colombino. “Para intentar que al final de la temporada el equipo esté lo más arriba posible tenemos que hacernos fuertes en el Colombino. Debemos hacer del estadio un fortín con nuestra gente, que está demostrando una vez más que está con nosotros pase lo que pase. Hay que intentar que no se escape ni un punto del Colombino”.

El Cartagena posee jugadores de tremenda calidad como Elady (que ha marcado nueve goles y lleva cinco jornadas seguidas viendo puerta), Aketxe o Santi Jara. “Son jugadores buenos, gente con nivel que en las últimas temporadas han hecho goles y cosas importantes. Pero nosotros también tenemos jugadores importantes, con muchísima calidad, prácticamente todos hemos tocado categorías superiores. No debemos tener ningún tipo de temor, ni mucho menos. Al Cartagena hay que jugarle de tú a tú, intentar hacerle daño y a partir de ahí llevar el partido a lo que nos conviene”, concluye Puerto.