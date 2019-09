Isi Ros, magia para el ataque del Recreativo

Magia para el ataque del Recreativo. Isi Ros ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Decano en un acto celebrado en la sala de prensa La Provincia del estadio Nuevo Colombino. El habilidoso futbolista de 23 años, nacido el 6 de noviembre del 95 en la localidad murciana de las Torres de Cotillas, ha sido el último refuerzo del club albiazul antes de que se cerrara el plazo para realizar fichajes en el mercado veraniego y llega al Decano en calidad de cedido por la Agrupación Deportiva Alcorcón.

El secretario técnico recreativista, Juan Antonio Zamora, ha sido el encargado de presentar a Ros, quien debutó con la elástica albiazul en el Trofeo Colombino y jugó su primer partido oficial con el club de Huelva el pasado sábado en Villarrobledo. Zamora ha explicado que el futbolista, tras ver durante la pretemporada que no iba a gozar de muchas oportunidades en Segunda A con el Alcorcón, apostó por venir al club de Huelva, renunciando a otras ofertas de la categoría. "Es un jugador dinámico, con un buen uno contra uno", ha comentado.

Ros ha admitido que "mi intención no era volver a Segunda B, pero son circunstancias que pasan. Vi que en el Alcorcón no iba a tener minutos, que no iban a contar conmigo y lo mejor era venir a un club ambicioso, con ganas de subir a Segunda División. Cuando se pusieron en contacto conmigo no me lo pensé, mi primer objetivo era venir aquí. Cualquier jugador quiere venir a un club como el Recre, la afición es increíble", ha agregado.

El murciano es un extremo zurdo que puede desenvolverse por ambas bandas (prefiere jugar por la derecha) y también en la media punta. Destaca por su velocidad y es hábil en el uno contra uno. Ha militado entre otros clubes en el Elche juvenil, el Plus Ultra, UCAM Murcia, Cartagena (donde coincidió con el actual técnico del Decano, Alberto Monteagudo en la campaña 2016-17) y el Alcorcón madrileño, con el que no ha llegado a debutar en competición oficial.

La pasada temporada Ros fue uno de los jugadores más destacados del UCAM. Participó en 35 partidos (29 de ellos como titular) y anotó cinco goles, uno de ellos en el duelo que disputó el conjunto universitario en el Nuevo Colombino y que supuso la victoria del cuadro visitante por 0-1. En la 2017-18 también tuvo mucho protagonismo en el UCAM y disputó un total de 30 encuentros. Su posible incorporación levantó mucha expectación entre los seguidores albiazules, a los que alaba. "Estoy superagradecido a la afición del Recreativo, que es espectacular. Desde el primer momento me ha tratado superbien, me ha dado mucho cariño y espero devolver su confianza con goles, buen juego y ganar partidos para estar en lo más alto".

Se define como "un jugador al que me gusta trabajar mucho. De medio campo para arriba tengo un buen uno contra uno. De momento he hecho pocos goles, pero intentaré meterlos". Sobre la competencia que hay para lograr un puesto en el once titular dice que "arriba tenemos muchos jugadores y seguro que iremos rotando y el que salga lo hará genial. Un equipo como el Recre tiene que tener muchas cosas. La presión al final es buena y venir a un club como éste, con la afición que tiene, es un plus. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y ayudar al equipo".

El Recre no ha comenzado la Liga como deseaba al perder dos de sus tres primeros partidos, el último en Villarrobledo (2-1). Pero el último fichaje albiazul cree que la situación cambiará pronto. "Veo al equipo genial son las primeras semanas y tenemos muchos jugadores que no hemos jugado mucho todavía. Esto es cuestión de partidos y cuando el equipo vaya cogiendo confianza y vayamos conociéndonos seguro que vamos hacia arriba", destacó.

El domingo se enfrentará al UCAM, su exequipo, en un encuentro en el que tiene una motivación extra. "Es mi casa. He estado allí cuatro años, acabo de llegar a Huelva y ya me encuentro con el UCAM. Es un partido especial para mí. Afrontamos el partido con muchas ganas y seguro que va a ser un buen encuentro porque al final es un equipo que también va a estar arriba. Intentaremos que los tres puntos se queden aquí".

También ha dicho que el cuadro universitario "este año ha hecho un equipo increíble que se ha reforzado muy bien tanto atrás como delante. Seguro que va a estar en la parte de arriba", ha concluido.