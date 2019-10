Isi Ros: “Venir al Recreativo es un privilegio”

Isi Ros ha asegurado que “venir al Recreativo es un privilegio. Este es un club que apuesta por subir a Segunda División”. El futbolista del Decano ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa tras el entrenamiento realizado por el plantel albiazul, que está preparando el encuentro del próximo domingo (17:30) frente al Atlético Sanluqueño en el estadio El Palmar, en el que el equipo onubense aspira a encadenar su cuarto triunfo consecutivo.

“Es difícil estar arriba porque la Segunda B es muy complicada. Pero están saliendo las cosas bien, vamos de menos a más y estamos consiguiendo sumar de tres en tres”, ha agregado.

El habilidoso futbolista murciano está contento de cómo está discurriendo la temporada. “Estamos en una dinámica muy buena. Poco a poco el grupo está cogiendo confianza y estamos mejor. Ahora ya no recibimos goles. El domingo vamos a un campo complicado como es el del Sanluqueño, pero intentaremos hacer bien el trabajo y traernos los tres puntos”.

Desde que comenzó la temporada el potencial del Recre ha estado lastrado por las lesiones, pero ha sabido sobreponerse a las adversidades y actualmente está instalado en la tercera plaza de la clasificación, con 12 puntos. “Este equipo tiene jugadores de calidad, que están entre los mejores de la categoría. Como ya he dicho, seguro vamos a ir de menos a más. Fuera estamos mejor y en casa estamos cogiendo confianza con la ayuda de la afición. Cuando pase la mitad de la temporada veremos dónde estamos”, ha dicho.

Fue la última incorporación del equipo y se estrenó como albiazul en la tercera jornada. Desde entonces, ha sido titular en todos los encuentros, alternado diferentes posiciones en el ataque recreativista. “Vengo de mucho tiempo sin jugar en competición 90 minutos y el míster me está dando confianza. La verdad es que a principio no me estaban saliendo las cosas bien, pero me he intregrado muy bien en el grupo, me siendo con confianza y me están saliendo las cosas”. Ros confiesa que en la posición que se encuentra más cómodo es “en la derecha o media punta. Puedo jugar en las tres posiciones pero si juego lo haré donde diga el míster e intentaré hacer lo mejor posible el trabajo que me pide”.

Con las lesiones el entrenador, Alberto Monteagudo, no tiene tanto donde elegir para confeccionar sus alineaciones. El murciano cree que cuando sus compañeros mejoren el equipo dará un nuevo salto de calidad. “Ya he dicho que este equipo tiene grandes jugadores, incluso de categoría superior. Al final juegue quien juegue lo hace bien y cuando estemos todos la competencia va a ser brutal y eso es beneficioso para el grupo. Si la competencia es muy grande el nivel será más alto”, comenta.

Ha explicado que Monteagudo les insiste en que aún quedan muchas cosas por mejorar. “Por ejemplo, el otro día ante el Don Benito en la primera parte se perdieron muchos balones en zonas delicadas y un rival con calidad te puede hacer mucho daño. El míster nos ha dicho que tenemos que asegurar más el pase, tener confianza y que no perdamos tantos balones”.

Por último, sobre el encuentro del domingo en Sanlúcar de Barrameda ha subrayado que “cuando vamos fuera de casa a veces nos encontramos con 300 personas apoyándonos y este domingo lo mismo van mil, así que eso también te motiva para ir a por los tres puntos. Es un campo complicado y no sabemos cómo estará el terreno de juego pero intentaremos hacer nuestro trabajo para lograr la victoria".