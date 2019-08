A Irizo le 'conquistó' la afición del Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva ha presentado a José Manuel Irizo, uno de sus nuevos fichajes para esta temporada, en un acto celebrado en la sala La Provincia que contó con la presencia del secretario técnico Juan Antonio Zamora.

Zamora aseguró que “es un canterano del Real Betis que llega en calidad de cedido por una temporada, es un extremo con velocidad, vertical, que se puede desempeñar en varias posiciones”. “Cuando me puse en contacto con él no fue algo inesperado porque fue un seguidor nuestro en los play off de ascenso, vino a vernos y le llamó mucho la atención la masa social que engloba este club; todo eso hizo más fácil la negociación; con nuestros amigos del Betis no hemos tenido ningún problema en llegar a un acuerdo y la predisposición del jugador ha sido excelente, porque su deseo y su prioridad era venir aquí y se ha hecho realidad. Viene con ilusión, con ganas, con hambre; tiene mucho fútbol en sus botas y viene a un equipo donde seguramente lo podrá lucir”, añade.

José Manuel Irizo, en sus primeras declaraciones como albiazul, destaca que viene a un club con un técnico (Alberto Monteagudo) que tiene una concepción del fútbol similar a la del bético Quique Setién. “Son bastante parecidos y a ambos les gusta tener el balón, aunque hay una cosa en la que se diferencian y es que Monteagudo es mucho más vertical”.

El jugador, que ocupa plaza de sub 23, desde el principio tuvo claro que la opción del Decano era la mejor: “Había otros equipos interesados, pero cuando recibes la llamada del Recreativo de Huelva no te puedes negar”. En su fichaje influyó su visita al Nuevo Colombino en las pasadas eliminatorias de ascenso: “Estuve viendo el play off y me quedé impresionado en el momento que vi a la afición animando al equipo; me sentí identificado, porque allí en el Betis se vive muy parecido y me sentí como en casa. Cuando recibí la llamada del Recre tuve presente los recuerdos que viví en ese play off y la verdad es que ni me lo pensé”.

Hace un balance positivo de sus primeros días como albiazul: “Desde el primer momento me han hecho sentir como uno más de la plantilla; estoy cómodo y a gusto con los compañeros”.

Monteagudo ha comentado recientemente que al equipo le falta un poco de chispa, e Irizo puede ser el jugador que cubra esa necesidad, esa velocidad: “Soy un jugador bastante vertical en ese sentido y puedo aportar ese granito de arena que le hace falta al equipo, y cuando el técnico me necesite, allí voy a estar”.