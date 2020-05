Irizo no aprovecha su cesión

El Recreativo compitió con otros clubes el pasado verano por conseguir la cesión de Irizo. El canterano del Betis tenía todas las condiciones para convertirse en uno de los jugadores sub 23 con mayor rendimiento en el Grupo IV de Segunda División B, pero su etapa en Huelva ha dejado mucho que desear.

Con capacidad para jugar tanto por dentro como en banda y con una velocidad y una potencia que le convierten en un futbolista vistoso, Irizo comenzaba la temporada como uno de los hombres a seguir en una plantilla con mucho talento en la parte ofensiva. Sin embargo, todas las pretensiones del jugador y del Recreativo se han quedado en nada.

La pretemporada ya fue convulsa para el atacante, al que las lesiones no han respetado. Sus molestias musculares le hicieron llegar entre algodones a la jornada inaugural ante el San Fernando. El mal estado del terreno de juego de Bahía Sur tampoco ayudó en su debut y sus primeros minutos como albiazul acabaron en una recidiva que apearon al sevillano de la competición durante varias semanas.

A pesar de la confianza que Alberto Monteagudo y Juan Antonio Zamora mostraron públicamente en reiteradas ocasiones en él, Irizo no ha llegado a consolidarse nunca en la plantilla del Decano. Irizo ha participado en total en once encuentros en el presente ejercicio. Nueve de ellos en Liga y dos en Copa. Solo ha sido titular en el torneo del KO ante Osasuna (68 minutos) y en el campeonato doméstico ante el UCAM Murcia (56 minutos), por lo que no ha completado ningún partido durante lo que va de su etapa en Huelva. En total han sido 314 minutos los que ha jugado el canterano del club de las trece barras en su estancia en Huelva, una etapa que ha sido poco productiva para un jugador que quería dar el salto al fútbol profesional y que ya había tenido una experiencia previa en la categoría con el Betis Deportivo.

Con Claudio Barragán en el banquillo albiazul, Irizo solo jugó en el debut del exjugador de Deportivo a Mallorca en Don Benito, aunque de manera testimonial (7 minutos). Desde entonces hasta el parón liguero por el coronavirus, el atacante no ha vuelto a contar para Claudio.

Irizo volverá al Betis, pero lo más probable es que el club heliopolitano le busque una nueva salida en forma de cesión para que el extremo encuentre un lugar propicio para explotar y demostrar las cualidades que atesora y que le convirtieron en una de las promesas de la cantera bética.