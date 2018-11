Carlos Martínez denuncia que la incertidumbre “es dura”

Carlos Martínez habló también ayer sobre los impagos que sufren los empleados del Recre. El centrocampista señaló que “quieras o no esta incertidumbre que rodea al club es dura para nosotros. Nos sentimos un poco solos en ese sentido. El dueño del club quedó en decirnos algo, pero de momento no nos ha dicho nada. Supongo que a lo largo de la semana dirá algo. Si no... Nosotros vamos a seguir peleando por lo que es nuestro y haciendo las cosas que consideremos oportunas, siempre con el apoyo de AFE –se refiere a la Asociación de Futbolistas Españoles–.

"Tenemos que luchar por lo que es nuestro, de los jugadores, de los empleados y también pensamos que es bien para el club y los aficionados. Nosotros llegará un momento en el que nos iremos y el club se quedará. El Recre debe de dar otra imagen porque es el Decano; hay que luchar porque la imagen sea buena no sólo de cara al exterior sino de cara al interior”.