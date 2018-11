Alberto Quiles: “Queremos soluciones, no podemos estar así”

“Queremos soluciones, no podemos seguir así”. Esas palabras pronunciadas ayer por el futbolista Alberto Quiles resumen perfectamente en sentir de la plantilla recreativista, que hace un par de semanas emitió un comunicado para denunciar los impagos que sufren los empleados del club y las precarias condiciones en las que debe ejercitarse el equipo.

Sobre los problemas extradeportivos, el delantero onubense indicó que “nos afectan, y mucho. Pero dentro de lo malo debemos ser profesionales y pensar en el partido del Melilla, porque al final es lo importante. Está claro que eso está ahí y siempre lo tienes en la mente, pero hay que pensar en el Melilla e intentar sacar los tres puntos”.

El alcalde se reunió el viernes de la semana pasada con el entrenador y los capitanes y transmitió tranquilidad a los representantes del plantel. Precisamente sobre ello Quiles comenta que “lo he estado hablando con Marc Martínez porque se sienta al lado mía en el vestuario. Estuvieron en la reunión del viernes y en teoría el lunes o ayer martes nos iban a decir algo, y estamos a miércoles y no sabemos nada. No sé porqué dicen que el lunes o el martes nos van a dar una respuesta, cuando después no te la dan. Es muy difícil y complicado, y más cuando te dicen una cosa y después no la cumplen”.

El plantel aún no tiene decidido qué medidas va a adoptar si no se le da una respuesta en breve a su reclamación. “Nosotros tenemos que seguir pidiendo lo nuestro y no nos podemos callar. Si nos callamos no conseguimos nada. ¿Que vamos a hacer alguna protesta o algo? De momento es algo que no se ha comentado en el vestuario, ya que estamos centrados en el partido del domingo contra el Melilla. Pero queremos soluciones. No podemos estar así”.

Quiles no acaba de afianzarse en el once titular albiazul. Sobre esa situación dice que “es algo que decide el míster. Lo que yo tengo que hacer es trabajar en los entrenamientos para demostrarle al míster que quiero jugar, aunque me ponga o no es cosa suya”.

Del próximo rival, Quiles destaca que “el Melilla es un gran equipo y lo está demostrando. Conozco al entrenador, que quiere que sus equipos jueguen, apretar arriba para tener la posesión del balón. Creo que va a ser un partido bonito y pienso que si le quitamos la posesión al Melilla le podemos hacer mucho daño porque es un equipo que está acostumbrado a tener la pelota”.