El Recreativo ha continuado este mediodía con un nuevo episodio de la nueva normalidad. El Decano ha presentado oficialmente a dos de sus incorporaciones, el centrocampista José Antonio González y el extremo Yaimil Medina. Como ocurriera con Luis Madrigal y Sillero la pasada semana, ambos se han vestido de corto para posar para los medios gráficos, pero la puesta de largo de ambos no ha contado ni con los aficionados ni con la prensa por motivos de seguridad.

Pero ello no ha privado a las dos incorporaciones albiazules de realizar declaraciones en su primer día grande como recreativistas. Así, el volante Yaimil Medina, que jugará esta temporada en Huelva cedido por el Albacete, asegura que “vestir la camiseta del Recreativo es un privilegio, más sabiendo la historia de este club. Me siento muy feliz y con muchas ganas de estar en el campo con el equipo”.

El futbolista venezolano conoce la categoría tras jugar la pasada campaña en el Marbella y tenía varias opciones para continuar en la categoría de bronce, pero terminó decantándose por el Decano porque “es un club histórico, esa es una de las primeras cosas que valoré. Luego he tenido la ayuda de mis representantes y mis conocidos para tomar la decisión de estar aquí”.

Medina ha valorado como “muy intensas” las primeras semanas de preparación y ha añadido que “estamos trabajando intensamente para lo que viene. Estoy muy contento de poder estar trabajando en el campo con el equipo”. Parece que el mensaje de cautela enviado por Claudio Barragán ha calado en el vestuario del Decano, ya que Yaimil también coincide con que el objetivo es “ir partido a partido y semana a semana. A ver cómo llegamos a final de temporada para poder pelear por los primeros puestos”.

Igualmente ilusionado se ha mostrado el centrocampista cordobés José Antonio González, que ha aseverado que “a cualquier jugador le gustaría vestir esta camiseta, estar en este estadio, disfrutar de esta afición... Estar en este equipo y en esta ciudad es bonito para cualquiera”. El ex de Córdoba y Granada ha confesado que se decantó por el Decano por varias razones, entre ellas reencontrarse con excompañeros como Quiles: “El club, todo lo que lleva detrás, toda su historia... Y el conocer a varios de los compañeros también me ayudó a tomar esta decisión”. El mediocentro, no obstante, considera que el ambiente en el vestuario es muy positivo, más allá de amistades pasadas: “Siempre que se llega a un sitio nuevo es mejor tener gente conocida para que te ayuden, aunque la verdad es que tanto con la gente que conocía como con los nuevos compañeros está yendo todo muy bien”.

Por último, el canterano blanquiverde ha destacado la unión que se vive en el vestuario en estas primeras semanas de trabajo: “El grupo que estamos montando se ve muy unido, con un ambiente muy bueno, que creo que es clave para conseguir nuestros objetivos”.