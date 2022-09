Iago Díaz, sobre la derrota frente al Betis Deportivo: "Es uno de esos partidos que te salen tontos a lo largo del año"

Nueva semana de entrenamientos. La primera para levantarse de una derrota. Los jugadores del Recreativo de Huelva ya trabajan de cara a su visita al Atlético Sanluqueño de este domingo. "La semana se arranca con autocrítica, el partido no fue bueno, ya hemos analizado el partido dentro del vestuario" apuntó Iago Díaz en rueda de prensa este miércoles. "Veníamos de dos victorias, tampoco hay que hacer de esto la mayor derrota del mundo porque hay que verlo todo de forma positiva. A seguir y a pensar en el Sanluqueño, un partido importante y a dar la talla otra vez", puntualizó.

El futbolista también señaló que frente al Betis Deportivo "se pudieron hacer mejor muchísimas cosas. No estuvimos finos con balón y sin balón. Es uno de esos partidos que te salen tontos a lo largo del año. Esperemos que sea el único. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, un filial que jugaba muy bien, que le gustaba jugar mucho por dentro. El partido por parte del cuerpo técnico estaba estudiado a la perfección pero no supimos transmitirlo en el campo. Hay que ser realistas, no fue un partido bueno. Tenemos que mejorar en todo.

Iago Díaz salió desde el banquillo en la segunda parte para disputar los primeros minutos de la temporada. "Ya tenía ganas de volver a ayudar al equipo dentro del campo. Me encontré bien físicamente. Y para eso estamos, cuando toque ayudar, cuando el míster lo decida, dar el máximo. Y cuando no toque hacerlo pues ayudar desde fuera, que el trabajo también es importante".

Sobre la visita este domingo al Sanluqueño, el albiazul señaló que "es un campo que siempre aprieta mucho, la gente está muy encima. Conozco al entrenador. Le gusta mucho jugar al balón, le encanta la posesión, y creo que va a ser un equipo que proponga cosas. Le gusta que los jugadores sean muy dinámicos que tengan siempre apoyos. Tendremos que dar el 100% porque si no no nos va a dar". "Cuanto más tengamos el balón menos tendremos que correr detrás de él. Nosotros vamos a proponer nuestro fútbol. Allí, está claro, que cada balón parado va a ser importante. En cualquier detalle se te puede ir o puedes ganar un partido".

También pasó por rueda de prensa Pablo Caballero, que señaló que el equipo volvió a los entrenamientos con "muchas ganas. Nos golpeó la derrota y ahora encarar la semana con muchas ganas para traernos la victoria de Sanlúcar".

El delantero estrenó su casillero particular de goles frente al Betis Deportivo aunque "si me dicen de cambiar no hacer gol por la victoria lo cambiaba. En lo personal contento, pero no sirvió para ganar". "Creo que a nosotros no nos salieron las cosas y a ellos les salieron todas. Pero intensidad y ganas de ganar tuvimos en todo momento. Corregir las cosas que hemos hecho mal y a mirar hacia delante".