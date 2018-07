De Huelva a Croacia y Gijón

Dos de los jugadores que formaron parte de la plantilla en la pasada campaña y que no continuarán en Huelva en el próximo ejercicio ya han encontrado nuevo destino. Se trata del defensor Julio Rodríguez y del atacante Gorka Santamaría. El zaguero, que llegó a un acuerdo con el Decano para rescindir su contrato y no cumplir el año que le restaba, ha firmado por el NK Istra de Croacia. El central gozó de algunos partidos en el pasado ejercicio, pero no llegó a consolidarse y en el último tramo de competición terminó sin tener minutos y se quedó en varias ocasiones fuera de las convocatorias.

Gorka Santamaría, por su parte, llegó al Decano desde la cantera del Athletic de Bilbao y quedó libre al final del pasado ejercicio. El fichaje del delantero por el Sporting de Gijón fue oficializado por el combinado de Mareo en el día de ayer, especificando que firma con el Sporting B por un año, pero con una cláusula de renovación por tres temporadas más, ya con el primer equipo asturiano. Otros jugadores de la pasada campaña, como Sergio González, De Vicente o Iván Malón aún no se han comprometido con otros equipos.