Hoy se espera la llegada del sub 23

La plantilla del Recreativo de Huelva está a punto de completarse. Hoy se cierra el mercado de fichajes veraniego y el Decano confía en apuntalar su plantel con la llegada de un defensor sub 23 polivalente.

Óscar Carazo explicó ayer, durante la presentación oficial de Alberto Quiles como nuevo jugador del Decano, que el perfil del último refuerzo es el de un central zurdo que también pueda jugar como lateral izquierdo. La idea es realizar la incorporación hoy mismo, sin tener que acudir tras el cierre del mercado a los futbolistas que se hayan quedado sin equipo. "No creo que suceda esto y llegue fuera del plazo aunque esto es fútbol y nunca se puede decir de este agua no beberé".

El director deportivo descartó tajantemente la salida de David Segura y sobre la posible marcha de David Alfonso dijo que "es una situación que estamos estudiando y veremos entre ambas partes qué es lo mejor para el jugador. Con Cerpa -que ha sido cedido al San Roque de Lepe- pasó igual y decidimos lo mejor para el jugador. Es una formación".

La plantilla está formada actualmente por dieciséis futbolistas sénior y cinco en edad sub 23. El plantel está compuesto por los porteros Marc Martínez y ÁlexLázaro (sub 23); los defensas Diego Jiménez, Pina, Pablo Andrade, Iván González, Israel Puerto y Mario Hernández (sub 23); los centrocampistas Djak Traoré, Borja Díaz, Fernando Llorente, Iago Díaz, Carlos Martínez, Tropi, Marc Caballé, Víctor Barroso y David Segura (ambos sub 23); y los delanteros Caye Quintana, Lolo Plá, Alberto Quiles y Alberto Ródenas (sub 23).