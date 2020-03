Carlos Hita: "En el Recreativo, de momento, no nos hemos planteado ningún tipo de medida laboral por el coronavirus"

La situación provocada por la crisis del coronavirus ha supuesto un cataclismo en el mundo del deporte, con la suspensión de innumerables competiciones y torneos. La otra vertiente de esta crisis es la situación económica, que ha obligado a muchos clubes a tener que tomar medidas drásticas.

Así, en España, Las Palmas ha realizado un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que no afectará a la primera plantilla, pero sí a empleados y jugadores de los equipos inferiores; el jueves, tanto la Balona como el Atlético Sanluqueño, rivales del Decano en el grupo IV de Segunda B, anunciaron que van a llevar a cabo un ERTE que afectará a la primera plantilla, con idea de ahorrar costes mientras dure este parón.

Carlos Hita, gerente del Recreativo de Huelva, afirma que “de momento no nos hemos planteado ningún tipo de medida. Los principales gastos de la entidad se basan en pagos de masa salarial y somos conscientes de que si esta situación se dilata en el tiempo posiblemente tengamos que tomar alguna determinación, que sería consensuada con el personal deportivo y no deportivo”.

El club cuenta con 44 empleados de los que actualmente “sólo tres se encuentran activos, porque la actividad está prácticamente paralizada. Los gastos no menguan porque el 75-80% son nóminas, y pase lo que pase hay que pagarlas, mientras los ingresos actuales son cero. No hay derechos televisivos o son escasos y tampoco hay taquillas”.

¿Influirá todo esto en la planificación de la próxima temporada? “Aventurarse en cosas futuras en esta situación no procede; ahora estamos inmersos en una batalla para erradicar esta pandemia y no es bueno mirar el futuro deportivo. No sabemos cómo va a terminar la temporada, cuándo... lo primero es salir de esta situación y luego estudiar todos los escenarios posibles y las soluciones”.

Carlos Hita no es ni optimista ni pesimista sobre la posibilidad de reanudar la competición, “más bien realista; hay que vivir el día a día, ser lo más responsables posible a nivel individual y preocuparnos de lo verdaderamente importante, que se la salud, la familia y que todos estén bien. Lo deportivo queda en un segundo plano”.

La mayoría de los contratos termina el 30 de junio y si se quiere jugar más allá es un hándicap a tener en cuenta", destaca el gerente albiazul

El gerente albiazul ve complicado que se pueda prolongar la competición más allá del 30 de junio, otra de las vías abiertas. “Entiendo que los dirigentes del fútbol español manejen varios escenarios; hay que evaluar todas las opciones y una de ellas es irnos más allá del 30 de junio, pero en esa fecha acaba la mayoría de los contratos de los futbolistas y es un hándicap a tener en cuenta. Además, si se juega en julio es complejo, porque aquí en el sur, por ejemplo, las temperaturas son muy elevadas en ese mes; también influiría en la planificación de la siguiente temporada... son muchas variables a tener en cuenta para hacer una propuesta lo más lógica posible, partiendo de la base de que estamos en una situación compleja que no sabemos cuándo terminará”.

Desde un punto de vista económico ¿costaría lo mismo suspender la Liga que reanudarla a puerta cerrada? “Desde esa perspectiva hay que tener en cuenta los costes que acarrea un partido y además si es a puerta cerrada no hay taquilla, aunque desde el punto de vista competitivo lo más lógico sería darla por acabada. Soy partidario de que si hay que reanudar la liga, cuando sea, debería ser con aficionados en las gradas, porque son una parte fundamental”, destaca Carlos Hita, que vive estos días “como todo el mundo, metido en casa y esperando que esto pase cuanto antes”.