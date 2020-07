Gustavo Quezada se aleja del Recreativo

El ecuatoriano Gustavo Quezada fue una de las pocas sorpresas agradables que tuvo el Recreativo en el pasado ejercicio. El mediocentro fue reclutado por Zamora para ocupar una de las 6 fichas sub 23 de la primera plantilla, pero su rendimiento estuvo muy por encima del esperado, participando en 24 encuentros, 21 de ellos como titular; y acumulando un total de 1.928 minutos.

Al término de la campaña ambas partes pusieron sus cartas sobre la mesa. El Recreativo le comunicó a Quezada que su intención era presentarle una oferta para que continuara en Huelva (terminaba contrato el pasado 30 de junio con el Lugo), mientras que el jugador también anunció que su deseo era jugar en una categoría superior, pero valoraría continuar en el Recreativo siempre que no tuviera ofertas de Segunda División.

Desde entonces ha llovido mucho y el interés de ambas partes ha ido enfriándose. El Recreativo ha seguido trabajando, barajando otras opciones para cubrir su centro del campo, mientras que el jugador sigue esperando que terminen las competiciones de Segunda y Segunda División B para ver cómo se mueve el mercado y si se le presenta alguna opción de jugar la próxima temporada en Segunda División.

Nada ha cambiado tras la permanencia del Lugo en la categoría de plata, lo que parecía que podía ser determinante en la operación, así que el Recreativo sigue trabajando con tranquilidad y valorando la contratación de otros futbolistas para el centro del campo, además de un perfil dinámico y con más calidad, que le puedan dar al Decano la posibilidad de realizar un juego más posicional.

A pesar de todo, Gustavo Quezada sigue estando en la agenda albiazul, aunque el Recre no esperará a que el jugador deshoje la margarita. Hay que tener en cuenta que el medio ya no será sub 23 la próxima campaña y que el Decano solo cuenta con cuatro licencias libres ahora.