José Antonio González: “No pierdo ni un minuto en pensar que no vamos a ganar”

El mensaje en la plantilla del Recre está claro. “Somos conscientes de lo que nos jugamos” repitió José Antonio González. El centrocampista repitió las palabras de Jesús Valentín. “No hubiéramos pensado al principio que íbamos a pelear por esto. El domingo podemos ganarle al Cádiz o al que sea”, insistió.

Tendrá una nueva pareja de baile por la ausencia de Fran por sanción. “Me da igual quien sea mi compañero en el centro del campo. Es cosa del entrenador. Lo primero es saber si me va a tocar a mi. Que lo haga quien tenga que hacerlo pero que ganemos el domingo”, comentó el medio. Por su cabeza solo pasa sumar los tres puntos contra el Cádiz B por lo que “no voy a perder tiempo en pensar que no ganamos el domingo. Solo me planteo vencer”.

En la mente tiene el recuerdo reciente del choque contra este mismo rival en el Nuevo Colombino. “Jugamos hace mucho contra ellos y sabemos lo que son. El Cádiz B se parece al primer equipo, son rocosos. Tenemos que estar tranquilos y hacernos con el balón. A partir de ahí tendremos nuestras opciones” sentenció el centrocampista.