Gómez muestra cautela a la espera de la LFP

El portavoz municipal, Manuel Gómez Márquez, fue el encargado de anunciar la decisión de la Mesa de Contratación. El edil socialista señaló que "se ha constatado que existe una oferta económica con un ofrecimiento de 10 euros por la compra de unas acciones cuya tasación es 0 así como una serie de plazos para el pago de la deuda en función de la categoría en la que esté el equipo". Además, "Krypteia presenta un compromiso de pago de las cantidades adelantadas por el Ayuntamiento a Hacienda y la Seguridad Social en los plazos que establece el pliego en función de la categoría en la que esté el equipo en cada temporada". Como era obligatorio presentar un plan de viabilidad, "se remite a un profesional independiente sobre la certeza y realidad de este plan y posteriormente será validado por la Dirección General de la LFP".

Una vez llegue la respuesta a este plan "se volverá a reunir la Mesa de Contratación para si la oferta cumple hacer una propuesta de adjudicación o no según lo que venga". Hasta entonces "no queremos manifestarnos sobre la oferta hasta que la Mesa se vuelva a reunir". Sobre el valor de la reunión de ayer aclaró que "no era un trámite de admisión porque este pliego es diferente. Además de la oferta hay que presentar también un plan de viabilidad. Hasta que no se tenga esa valoración huelga hacer cualquier manifestación". Espera que la valoración de la LFP llegue en unos días porque "ahora mismo trabaja a tope por lo que esperamos que no tarde mucho. No sabemos sin una semana o diez días, pero nos gustaría tenerlo cuanto antes para no estar todo el mes de agosto liados".