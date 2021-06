El acuerdo entre el Recreativo de Huelva y Germán Crespo está cerca

El ‘culebrón de verano’ en que se ha convertido la contratación del entrenador del Recreativo de Huelva está próximo a su fin. El Decano tiene claro que Germán Crespo es su primera opción, y Germán Crespo tiene claro también que la suya es el conjunto albiazul. A partir de ahí únicamente quedan por concretar los flecos, que son los que están retrasando el fichaje, según fuentes consultadas por este diario.

Al entrenador granadino le ilusiona el proyecto del Recreativo, tomar las riendas de un equipo de la solera del Decano y además en una campaña ambiciosa en la que el objetivo no puede ser otro que el ascenso; no está dispuesto a esperar al Córdoba (club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio) y quiere resolver cuanto antes las conversaciones con el Decano; no obstante, la buena voluntad de ambas partes hay que traducirla en la firma de un acuerdo y por ahora hay puntos que hay que dejar claros como la cantidad a percibir, la duración del contrato, la posible renovación en caso de ascenso, las personas de su confianza que podrá traer a Huelva para que formen parte de su equipo de colaboradores...

El director deportivo albiazul, Dani Alejo, manifestó hace varios días que su candidato número uno no era ninguno de los que habían aparecido en los medios de comunicación, sino un ‘tapado’, que responde al nombre de Germán Crespo. La intención era tenerlo todo cerrado el pasado fin de semana, pero las conversaciones se están dilatando.

El propio técnico aseguró recientemente que la oferta formal del Recreativo le había llegado el pasado jueves y que se tomaba de plazo hasta ayer miércoles para responder. La predisposición es buena, y su respuesta previsiblemente será afirmativa, pero ambas partes defienden al máximo sus posturas, lógico en este tipo de negociaciones. Si no surgen complicaciones, debe convertirse en el sucesor de Carlos Pouso en el banquillo albiazul, ya que ambas partes no quieren dilatar la negociación.

El Decano volverá a los entrenamientos en un mes y debe confeccionar una plantilla nueva

No obstante, en el conjunto albiazul tienen claro que no se puede salir de unos parámetros y el técnico tendrá que ajustarse a la nueva realidad del club, modesta en lo económico pero apuntando alto en lo deportivo. En caso de que Germán Crespo rechazase la oferta, el club maneja otra lista de candidatos, a la que espera no tener que recurrir.

Cerrar el entrenador cuanto antes es importante ya que el Recreativo de Huelva está a un mes aproximadamente de regresar a los entrenamientos, y entre el técnico y Dani Alejo tendrán que confeccionar una plantilla prácticamente nueva.

Germán Crespo comenzó su trayectoria como técnico en el Sierra Nevada, pasó por el Huétor Vega, ascendió tras un proyecto de larga duración al Atarfe a Tercera División, pasó por el Maracena y estuvo a punto de ascender al Huétor-Tajar a Segunda B. Con el Jaén fue campeón de su grupo de Tercera División y vivió su primera experiencia lejos de España en el Lincoln Red de Gibraltar, al que clasificó para la Champions League. El preparador granadino aterrizó en el Córdoba B en la pasada campaña para terminar dando el salto al primer equipo en los tres últimos encuentros del campeonato, relevando en el cargo a Pablo Alfaro sumando un empate y dos victorias.