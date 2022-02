El último puerto de Primera para el Recre

A Juanjo Mateo le toca cumplir la sanción esta jornada

La plantilla del Recreativo de Huelva regresó ayer martes a los entrenamientos tras dos días de descanso. El hecho de no jugar el domingo el partido previsto ante el Conil por casos de covid en el conjunto gaditano le ha venido bien al Decano para recuperar efectivos y que los jugadores tocados hayan dejado atrás sus molestias y se ejerciten con normalidad. Así, Alberto Gallego podrá disponer de prácticamente todos sus futbolistas para el encuentro de este domingo (12:00). La única baja confirmada es la de Juanjo Mateo; el lateral derecho tenía que cumplir un partido de sanción el pasado fin de semana, pero al aplazarse el encuentro, tendrá que descansar esta jornada y se perderá el duelo con el Gerena. Al borde de la suspensión está Álex Moreno con cuatro amarillas, mientras con tres están Víctor Barroso, Adriá Arjona, Rubén Serrano y Perotti. Por otro lado, este fin de semana podrían debutar los dos únicos refuerzos invernales que todavía no han vestido la elástica albiazul: Cancelo (que por contrato no pudo jugar ante su ex equipo, el Xerez CD) y Bouba; sí debutó Rubén Jurado, mientras que antes lo había hecho Juanito.