Gaudia aclara su posición en la operación

El bufete onubense Gaudia aclaró ayer que su posición en la operación frustrada de venta del Recreativo a la sociedad Zephir Homes fue "profesional", limitándose a "llevar a cabo una Due Diligence a fin de llevar a cabo la evaluación necesaria para la verificación de una información financiera-empresarial-jurídica a la hora de adquirir las acciones del RCR Huelva SAD". También explica el despacho que "hemos sido correa y cauce de transmisión entre grupo adjudicatario-Ayuntamiento-Recreativo a fin de ir superando los distintos hitos que se han ido planteando hasta el pasado viernes-sábado en que se dio por concluido nuestro trabajo".

Por ello se mostró al margen de cualquier cruce de declaraciones entre las partes porque "nosotros somos profesionales que trabajamos en nombre de nuestros clientes y así lo hemos hecho también en este caso de manera diligente y sin más participación que esa".

Así, en referencia a la reclamación de una deuda de 850.000 euros con la Seguridad Social por un pleito en el que Gaudia participó a nivel profesional, como desveló este diario el pasado lunes, quiso aclarar igualmente que "nosotros en ningún momento hemos presentado reclamación en nombre del Real Club Recreativo de Huelva sobre aquella deuda ni conocíamos de su existencia". Insiste en que "sería absurdo (y muy poco profesional) que hubiéramos conocido la existencia de la misma (que a día de hoy ya se eleva a la cantidad de 880.000 euros) y la hubiéramos ocultado a quienes nos piden evaluar la compra de aquel paquete de acciones". Sobre esta causa insiste en que "iniciamos en su momento (año 2017) reclamación ante la Seguridad Social en nombre de un particular en el que dicho particular resultó beneficiario de una prestación, desconociendo por completo los efectos que dicha resolución hubiera podido tener en el RCR Huelva por no haber ingresado en su caso las cuotas a la seguridad social a que estaba obligada. Información que jamás es comunicada a ese particular ni a sus representantes procesales, sino directamente y exclusivamente a la sociedad obligada a cotizar por el trabajador".