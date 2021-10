Gallego reparte oportunidades

Aunque en las últimas jornadas Alberto Gallego había apostado por la continuidad, el técnico le volvió a dar un giro de tuerca a la gestión de su plantilla. El preparador ilerdense colocó en el once inicial a Ponce y Dani Sales ante el Antoniano el pasado domingo, dos jugadores que todavía no habían saltado de inicio y que elevan a 17 el número de jugadores de la plantilla albiazul que han sido titulares en alguno de los cinco encuentros que se ha disputado hasta la fecha.

Llamó especialmente la atención la presencia del canterano de Bollullos en el once, ya que el onubense no había tenido más que cuatro minutos en el duelo ante el Ceuta B de la segunda jornada. Testimonial fue, también, la presencia de Enric Martínez en el envite en el Municipal de Lebrija. El catalán sumó sus primeros minutos con el Decano en el descuento del partido y reduce el número de futbolistas que aún no han debutado en el presente ejercicio a cinco. Los únicos jugadores que no han entrado en los esquemas de Alberto Gallego hasta el momento han sido los jóvenes José Mari y Perotti, el meta Gonzalo Piña y los centrales Anaba y Harri Hawkins.

Perotti disputó bastantes minutos en pretemporada, dejando algunos detalles de su calidad, pero Gallego aún no ha utilizado al canterano del Sevilla, a pesar de que ha entrado en dos convocatorias. Mucho menos participó en la precampaña José Mari, que aún no ha entrado en ninguna de las listas confeccionadas por el preparador albiazul. No obstante, Gallego habló del ex del Antoniano tras la visita a Lebrija para decir que “está creciendo, está entrenando de menos a más, es un chico con potencial que tiene que aprovechar la oportunidad de entrenar con este grupo”.

Más normal, por las circunstancias, es que Gonzalo Piña no haya robado ni un minuto a Rubén Gálvez. Primero por la especificidad que entraña el puesto de portero y, después, porque el cordobés lleva dos semanas sin poder entrenarse con normalidad por culpa de unas molestias. También está muy limitado en el desarrollo de los entrenamientos el central Anaba, que se ha quedado fuera de las tres últimas convocatorias después de no encontrar su mejor momento físico por culpa de una lumbalgia. Por último, el inglés Harri Hawkins ni siquiera ha podido ser convocado porque problemas burocráticos han impedido que haya podido ser inscrito.

Dentro de los jugadores que están siendo utilizados con asiduidad por Alberto Gallego, el único que aún no ha sido titular ha sido el puntaumbrieño Pedro Pata. El extremo zurdo se perdió por molestias musculares el duelo ante el Utrera en Los Palacios y Villafranca de la jornada 1, pero de ahí en adelante siempre ha sido uno de los relevos del Decano, por lo que el ex de Ayamonte y Bollullos seguirá luchando hasta que le llegue su oportunidad. Y es que viendo la mecánica de actuación del preparador recreativista queda claro que el onubense jugará de inicio más pronto que tarde.