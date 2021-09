Gallego: "Creo que el empate ha sido justo"

El técnico del Recreativo, Alberto Gallego, ha analizado el encuentro que ha enfrentado al Recreativo y al Ciudad de Lucena en tierras cordobesas. El míster albiazul ha dicho que el empate "es lo que ha sido. No sé si es justo, si ha sido así es justo. No lo he pensado. Creo que ellos han tenido unos primeros quince minutos en los que han igualado nuestra defensa, sabíamos que iban a eliminar el centro del campo y buscar nuestra espalda. En uno de esos duelos hemos perdido y nos ha tocado lidiar de nuevo con una novia muy fea porque el Ciudad de Lucena ha apretado mucho, se ha igualado mucho con sus extremos y sus delanteros y nuestros centrales, pero le hemos ido cogiendo el ritmo al partido y poco a poco hemos hecho nuestro juego. Si en la primera parte Diawara hubiera estado más acertado habríamos podido percutir más por ahí, esas situaciones no se han podido generar, y creo que hemos empatado justamente en la primera parte porque hemos ido a por ellos. Ya en la segunda parte creo que hemos combinado más por dentro en campo contrario, Pata nos ha ayudado mucho y ahí hemos tenido ocasiones porque ellos han tenido dudas por si ir a ganarnos o no y ahí hemos tenido espacio a la espalda. Teníamos que haberle hecho más daño. Más allá de eso estoy contento con el rendimiento del equipo y estamos en el camino correcto".

De su decisión en el descanso de relevar a Diawara por Pata ha indicado que "Pata nos ha compensado porque ha estado atento a las ayudas a Pablo. Ellos han reculado en la segunda parte y nosotros hemos estado más cómodos. También Terán ha venido más atrás y Marc se juntado más y ya estábamos más compensados".

Del nivel del encuentro ha dicho que "si se suponía que éramos dos rivales de un potencial parecido, creo que hemos ofrecido un espectáculo muy chulo los dos porque el Ciudad de Lucena ha apretado mucho, pero le hemos ido cogiendo el ritmo al partido y poco a poco hemos ido haciendo nuestro juego. Creo que el Ciudad de Lucena ha ido a ganar y el Recre también, por eso han tenido ocasiones los dos. Creo que el empate ha sido justo porque los dos equipos han querido generar".

Acerca del error en el gol del Ciudad de Lucena ha comentado que "le doy mucho mérito al jugador del Ciudad de Lucena, que ha puesto bien el cuerpo. No creo que Ismael haya tenido falta de intensidad, creo que no se esperaba ese cuerpeo tan fuerte. Ismael es especialista en ese tipo de jugadas y teniendo ventaja se la ha ganado. Por intensidad no ha sido, creo que le ha sorprendido".

Sobre el encuentro realizado por Arjona ha destacado que "ha hecho su mejor partido. Está creciendo, más sabiendo que esa no es su posición. Lo está haciendo muy bien, ha manejado al equipo, ha cogido la brújula, ha leído mejor el partido que otros compañeros... Le felicito porque ha hecho un gran partido".

Por último, ha explicado que "el equipo está compitiendo muy bien, pero nos falta mucho, creo que llegaremos en óptimas condiciones a enero o febrero, pero hemos competido muy bien y yo me quedo con eso".