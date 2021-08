Gallardo: "Nos engañaríamos si dijéramos que no somos el equipo a batir"

El Recreativo ha presentado en la mañana de hoy a dos nuevos integrantes del plantel albiazul, Pedro Pata y Pablo Gallardo. Aunque en realidad ninguno de los dos necesitaba presentación, ya que el puntaumbrieño ha pasado en varias etapas por la cantera albiazul, mientras que el sevillano ya formó parte del Decano hace varias temporadas, cuando el Recreativo militaba en Segunda División.

El director deportivo albiazul Dani Alejo fue el encargado de llevar el peso del reestreno de ambos, destacando la "experiencia y veteranía" de Pablo Gallardo y la "velocidad y verticalidad" de Pedro Pata. El central sevillano ha señalado que "estoy muy contento de volver a un sitio donde fui feliz. Vine muy joven y aquí aprendí muchísimo. Vengo a ponerme al servicio del míster y del club para cumplir el objetivo". El extremo, por su parte, ha indicado que "viene a sumar y a ayudar a sacar al Recreativo de la situación tan complicada que tiene. Creo que vamos a vivir un año bonito y apasionante".

Gallardo ha querido señalar que su nueva etapa "es distinta" por la situación que atraviesa el Recreativo, pero ha querido dejar claro que "el Recreativo es el Recreativo siempre, esté en la categoría que esté. Dani (Alejo) sabe que ni me lo pensé porque el Recreativo es un club apetecible y había poco que pensar". De su regreso al Nuevo Colombino ha dicho que "conozco a la afición, tenemos una afición ambiciosa, que si le damos nos va a dar. Es una afición crítica, que exige, pero el comportamiento de la afición va a depender de lo que hagamos en el campo, pero la ilusión que estamos recibiendo hace que más contentos no podamos estar".

De las opciones de ascenso ha indicado que "el objetivo es claro y nos engañaríamos si dijéramos que no somos el rival a batir, pero la categoría es difícil y no vamos a ganar con el escudo. Habrá campos a los que nos tendremos que adaptar, rivales con un nivel de motivación altísimo... pero si nos han elegido es porque creen que podemos sacar esta situación adelante". Acerca del vestuario ha explicado que "es de diez. No hay nadie que saque los pies del tiesto. Vamos todos en la misma dirección y hay una mezcla muy buena de veteranía y juventud. Todo eso suma y son puntos a final de año". Continuó diciendo que "sin que suene mal, para mí nuestra plantilla es la mejor. Tenemos jugadores de superior categoría, pero eso hay que demostrarlo en el campo y tenemos que adaptarnos a la categoría".

De la forma de entender el fútbol de Alberto Gallego ha explicado que "es algo nuevo para mí, siempre he sido un defensa más posicional, pero el míster está trabajando mucho con nosotros y está insistiendo en lo que quiere y, además, haciendo que nos adaptemos a varias posiciones porque la polivalencia es muy importante en esta categoría". "Con el ataque posicional le facilitas la defensa a otros equipos y que intercambiemos posiciones va a despistar mucho a los rivales, por lo que estoy viendo es un sistema que puede sorprender mucho", ha añadido.

Pedro Pata, por su parte, quiso destacar que "solo con que Dani Alejo me dijera que quería contar conmigo estaba todo dicho porque el Recreativo es el equipo que aúna todos los valores que me hacen ser futbolista". De las exigencias de Gallego ha referido que "poco a poco voy cogiendo los movimientos que me pide el míster. Siempre he sido un jugador profundo, pero con menos exigencia defensiva, pero me adaptaré a lo que el míster quiera". De su pasado ha comentado que "al ser un jugador de la casa sí que siento algo más de exigencia que los jugadores de fuera".