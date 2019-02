Gabriel Cruz: “El recreativismo ya se merecía volver a disfrutar”

El recreativismo sonríe, ya lo merecía. Con el horizonte institucional despejado de nubes y el Recreativo peleando con los mejores, el club observa con ilusión el tramo de campeonato que queda por delante. De todo ello, y del largo y duro camino recorrido hasta el punto actual, conversaron el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el capitán albiazul, Marc Martínez, en una edición especial de La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake. Junto a ellos, el director de este diario, Luis Pérez-Bustamente y la redacción de Deportes.El recreativismo respira, pero no puede olvidar el camino recorrido ni de donde viene. Lo recuerda Cruz, quien reconoce tener “dos sueños albiazules” como alcalde. A nivel institucional espera “poder culminar de forma definitiva el proceso de estabilización del club, porque es cierto que a nivel económico está muy avanzado con el plan de rescate y como entidad se han dado pasos fundamentales, pero todavía nos quedan cosas por hacer para devolver al Recre a una situación de normalidad”. En el plano deportivo, “sueño con el ascenso a Segunda División esta temporada o la siguiente, pero con conseguirlo muy pronto”. Tras dejar atrás años “durísimos” porque “parece que se nos olvida que expropiamos a un club condenado a la muerte, que prácticamente era un cadáver”, ahora “da gusto ir al estadio, compartir noticias, debatir con los aficionados... Hacía mucho tiempo que los recreativistas no podíamos disfrutar de nuestro Recre y ya nos tocaba, el recreativismo lo merecía”. Tanto es así que “vernos la clasificación con 41 puntos en febrero y se nos olvida lo que sufrimos los últimos años”.

La plantilla albiazul vivió los meses previos al rescate “con mucha preocupación”. El capitán sostuvo que “los jugadores sabíamos que se estaba trabajando, pero los compañeros más jóvenes lo pasaron muy mal porque había muchas dificultades. Nosotros siempre confiamos en que llegaría la solución, aunque fueron meses duros que tuvimos que afrontar”. De aquellos días lamenta el meta recreativista que “se han dicho muchas cosas a veces malintencionadas y que no eran ciertas. Siempre hemos defendido el bien del club y sabíamos que había gente trabajando muy duro para conseguir que llegase esa solución”. La dificultad “hizo que el grupo se uniese más, que hiciésemos una piña para ayudarnos entre todos y hayamos salido más fuertes”. El vestuario “tenía fe en que se arreglarían los problemas, porque además así nos lo dijo el alcalde y el míster cada vez que hablaba en rueda de prensa lo recordaba siempre, aunque eso no quita que se nos hiciera muy duro”. Marc Martínez destaca en esa fase de la liga el trabajo mental de Salmerón. El técnico “logró que solo hablásemos de fútbol, que el grupo no se rompiese y gracias a eso hoy estamos peleando con los mejores”. De las reuniones con la plantilla reconoció GabrielCruz que “se hablaba con claridad, se les decía que había una hoja de ruta y un trabajo dudo, pero es lógico que tuviesen dudas, me pongo en su piel” porque “en el mundo del fútbol se ha visto de todos”. Cruz defiende “hablar sobre certezas y prefiero que me den palos por prudente que generar falsas expectativas. No podía contar más de lo que estaba en nuestra mano y trabajamos muy duro para dar una respuesta a los problemas”. En ese camino “tuvimos que conjugar las limitaciones de un Ayuntamiento intervenido con las necesidades del Recre y la legalidad”.

El recuerdo presente de un club “que estaba en muerte real cuando lo expropiamos y en una situación agónica” hace que ahora a los recreativistas “valorar más vernos donde estamos”. Los problemas superados “nos han hecho más fuerte a todos”. Cruz cree que “haber superado tantas situaciones extremas, siempre al límite, hacen que el Recreativo haya salido más fortalecido y a su afición mucho más madura, más consciente de los errores que no se pueden volver a repetir”. De todos estos años de lucha para sacar al Recreativo de su crítica situación, hay un momento que no olvida. El 30 de junio de 2016 “fue el día más difícil de mi vida profesional, pública y privada, cuando nos vimos al límite de bajar a Tercera”.