Fran: "Estoy en mi mejor año"

El centrocampista de la cantera del Decano Fran ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva al término del entrenamiento de esta mañana para hablar de la actualidad albiazul. Una actualidad que está marcada en las últimas horas por la suspensión del encuentro del pasado fin de semana ante el San Fernando. El centrocampista ha explicado cómo vivió el vestuario el aplazamiento del choque: "Nosotros nos enteramos cinco minutos antes de salir a calentar y nos quedamos sorprendidos porque no nos habíamos enterado de nada. Estábamos concentrados en el partido y la verdad que nos cogió de imprevisto". Pero el de Villalba no quiso echarle leña al fuego y entiende que los jugadores del San Fernando estaban en la misma disposición que los del Decano en la previa del choque: "Nosotros salimos a ver el campo y vimos una reacción de ellos igual que la de todos los equipos, esperando en el banquillo que los llamara el entrenador, yo no vi en ellos nada raro. No conozco tampoco a ningún jugador y no me dio tiempo a pensar nada raro".

Hablando de su estado de forma y a nivel individual, Fran asegura que "física y mentalmente es la temporada que mejor vengo. La pasada temporada ya viví en el primer equipo y ahora tengo un poco más de experiencia. Ahora sé cómo aprovechar mejor la oportunidad. Estoy en mi mejor año".

Precisamente de su estado de forma nació la oportunidad de ser titular ante el San Fernando, ya que Claudio Barragán introdujo al canterano en el once, algo que el propio jugador esperaba "por las bajas". "No lo sabía a ciencia cierta, pero sabía que existía la posibilidad. Cuando vi mi nombre en la pizarra lo que hice fue concentrarme más, quitarme los nervios para centrarme y poder demostrarle al míster que puede contar conmigo como uno más". Especificó el mediocentro albiazul que "no se trata de demostrar y no solo es en los partidos, en los entrenamientos, en la actitud... Es decirle al entrenador que puede contar conmigo. Aunque esté toda la plantilla bien y aunque yo venga de la cantera, lo que quiero es que el míster vea que soy uno más dentro del grupo".

Sobre cómo ha enfrentado el Recreativo una semana sin partidos oficiales, Fran ha explicado que "hay muy buen grupo y los entrenamientos los estamos afrontando como si fuésemos a jugar. Esta semana no tenemos competición, pero no bajamos el ritmo ni la intensidad y eso es algo que nos beneficia a todos y que nos hace mejorar individualmente a cada uno".

Acerca del juego ofertado ante Las Palmas Atlético, que no fue todo lo bueno que cabría esperar, el onubense dijo que "todo es mejorable. No somos perfectos y no todos los partidos nos van a salir bien. El equipo necesitaba la victoria y la conseguimos. La segunda parte no fue como nosotros quisiéramos, pero yo estoy contento con el rendimiento del equipo y con los tres puntos".

Por último, Fran habló de la posibilidad de ocupar un rol u otro en el centro del campo y de las opciones de compartir la zona ancha con cada uno de los mediocentros del plantel recreativista: "Los compañeros de mi posición son con los que mejor me llevo. Con cualquiera de ellos me siento cómodo, cada uno tenemos nuestra forma de jugar, pero hay que saber cuando tenemos que hacer unas cosas y cuando otras, pero me siento cómodo con cualquiera".