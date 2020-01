Fran Alcoy define al Recreativo como "un león dormido"

El entrenador del Talavera, Fran Alcoy, califica al Recreativo de Huelva, su rival de mañana como “un león dormido”. El técnico, en una rueda de prensa opina que “los partidos de la Copa del Rey frente al Hércules y el Fuenlabrada han perjudicado al Recre para los partidos de Liga, pero tiene una plantilla con la que te puede hacer cualquier cosa”.Alcoy agrega que el conjunto albiazul (que en la primera vuelta se impuso al Talavera por 3-1 en el Nuevo Colombino) es “el Decano del fútbol español y el campeón de grupo de la temporada pasada. No voy a alabar virtudes de un equipo hecho para todo pero no bien clasificado. En algo están fallando pero es de los mejores equipos del grupo y la categoría”.

Por ello el entrenador del Talavera estima que “para el nivel de plantilla que tiene no está en la clasificación que debería, pero son profesionales de alto nivel y es un león dormido”. Es un equipo capacitado para todo y no está funcionando, como le ocurre al UCAM Murcia. El fútbol en esta categoría es complicado”.

Alcoy cree que su equipo tiene que plantear un encuentro“serio, sin conceder, no dejar jugar y defensivamente no permitir nada, porque el Recre tiene jugadores como Chuli, Rubén Cruz, Rivero o Isi Ros… tiene muchos futbolistas en el plano ofensivo que marcan la diferencia y defensivamente cuentan con mucha experiencia. Para ganar tenemos que tener más de mordiente arriba”.

El preparador del Talavera no está muy conforme con el cambio de horario del encuentro porque”llegamos de Marbella a las seis de la mañana, hicimos un esfuerzo grande, tenemos bajas importantes y el domingo hay que repetir el 80 por ciento del equipo. Queremos recuperar gente y el cambio nos perjudica”.

El entrenador también ha dejado claro que no cuenta con el portero Óscar Santiago, que esta temporada ha sido titular en 15 jornadas. “No estoy contento con lo que veo en la portería. Ni yo ni el club y se le ha manifestado a Óscar Santiago que busque una salida. Él es el que tiene que decidir salir o no y si no sale no podemos hacer nada, pero queremos buscar una alternativa ahí”. Todo apunta a que será Dani Barbero el que defienda la meta del equipo talaverano frente al Recre.

Para enfrentarse al equipo albiazul el técnico confirmó que tiene las ausencias de Jony y Juanra y la duda de Sedeño, que ayer no se ejercitó con el grupo. Tampoco estará frente al Decano Pablo Aguilera, que ayer se desvinculó del club.