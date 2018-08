Feliz por regresar a casa. El delantero onubense Alberto Quiles asegura que está dichoso de poder militar en la primera plantilla del Recreativo de Huelva esta temporada 2018-19, en calidad de cedido por el Córdoba.

Óscar Carazo, director deportivo del club albiazul, ha señalado en la presentación del polivalente futbolista que "tiene un sabor especial por ser un jugador que vuelve a casa y que tenía tantas ganas o más de venir aquí que nosotros. Se crió aquí y por circunstancias tuvo que salir de Huelva, pero desde el primer momento en el que hablé con él todo han sido facilidades".

"Este club no merece estar en Segunda B sino en categorías superiores"

Quiles indica "estoy muy feliz por estar aquí. Tenía muchas ganas de volver a casa y cuando uno empieza de pequeño en un club siempre sueña con llegar al primer equipo y ahora es una satisfacción enorme conseguirlo. La verdad, estoy súper feliz", insiste.

El delantero arrastra una sanción de cuatro partidos de suspensión de la pasada temporada en el Córdoba B, por lo que se va a perder los cuatro primeros encuentros del campeonato: "Me equivoqué el año pasado y lo estoy pagando ahora. Tengo que seguir trabajando como todos los compañeros y cuando esté disponible será el míster quien decidirá si alinearme o no". Pese a todo no cree que esté "en desventaja" porque parte igual que los otros jugadores "y es el míster el que decide alinearme o no".

Siempre ha tenido la esperanza de regresar al Recre desde que salió de la cantera albiazul en 2013. "Cuando me fui puse en Twitter que no era un adiós sino un hasta luego. Me quería quitar la espina de jugar en el Nuevo Colombino como local y ahora voy a poder hacerlo. Por las redes sociales he visto que la gente quería que volviese y estoy súper agradecido y feliz", reitera.

Quiles se marchó cedido por el Decano al Celta B en 2013. En junio de 2014 fichó por el Córdoba B y en enero de 2015 se marchó cedido al Marbella hasta junio de ese año. Vuelve al club de la capital califal, como una pieza clave en el ascenso del filial blanquiverde a Segunda B, al ser el máximo goleador del Córdoba B con 22 tantos y empezó a entrar en la órbita del primer equipo. En la campaña 2017-18 juega la primera vuelta en el UCAM Murcia, con el que hizo 5 tantos, y luego regresa al Córdoba B, con el que anotó otros dos más.

En cuanto a cómo se produjo su fichaje, Quiles comenta que "desde un principio quise venir aquí. Desde el primer momento se lo dije a mi agente, a Óscar e incluso al entrenador del Córdoba. En el Córdoba había problemas por el tema del límite salarial y por eso el asunto se ha alargado un poco. El año pasado también cuando salí cedido al UCAM Murcia quería venir al Recre y ahora por fin lo he conseguido".

En el contrato de cesión se ha incluido una cláusula por la que si el Recre logra el ascenso a Segunda A automáticamente pasa a ser jugador del club de Huelva. "Para un ascenso no hace falta motivarse pero sí es verdad que es una motivación más. Ojalá se pueda conseguir porque este club no merece estar en Segunda B sino en categorías superiores".

Se define como un futbolista al que le gusta jugar "como delantero o mediapunta y tener mucho el balón, entrar en contacto con él. No me gusta ser un delantero que toque pocos balones, prefiero entrar en juego y meter goles".

Sobre la categoría comenta que "la Segunda B es larguísima y con partidos muy complicados. Veo muy bien al equipo, hay un gran vestuario con personas que son increíbles y creo que eso es buen síntoma. Ojalá que este año sea muy bonito y podamos lograr el objetivo".

Tiene claro que va a haber competencia por hacerse un hueco en el once inicial. "Va a ser muy dura. A Caye Quintana lo conocía hace tiempo y Lolo Plá y Alberto Ródenas también he visto en los entrenamientos que son buenos jugadores, pero creo que la competencia es sana y beneficiará al grupo. Yo aquí no tengo el puesto ganado, ni mucho menos. Están Caye, Lolo Alberto... Habrá que ganárselo en el campo. Nadie viene con el puesto dado y habrá que ganárselo en los entrenamientos y trabajar como leones".

En cuanto a su nuevo técnico, José María Salmerón, Quiles explica que "he hablado con compañeros del UCAM a los que dirigió allí y me han dicho que es un grandísimo entrenador, muy cercano al jugador algo que es cierto porque lo estoy viendo yo ahora en los entrenamientos, con sesiones de trabajo siempre en contacto con el balón, nada aburridos y tácticos. Es un entrenador al que le gusta tener la pelota y atacar. Me gusta mucho", resalta.

Por último, sobre sus expectativas para esta campaña afirma que son "las máximas posibles y ojalá que sea un buen año tanto en lo colectivo como en lo individual", concluye.