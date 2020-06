La Federación Española fecha el regreso de la Segunda B

La Federación Española de Fútbol ya ha elegido fecha para la vuelta a la competición regular. Así, la temporada 20/21 de Segunda División B, arrancará el fin de semana del 17 y 18 del próximo mes de octubre. O al menos esa es la propuesta que presentará el órgano rector del fútbol no profesional en la asamblea de julio, en la que también se someterá a juicio el nuevo formato de la categoría, que contará con cien equipos tras la ausencia de descensos y que se pretende esté organizada en diez grupos de diez equipos en la primera fase de la campaña.

Lo que sí parece descartado es que el regreso del campeonato doméstico sea en fechas mucho más naturales, como ocurrirá en Primera y Segunda División. Así la Segunda División B no podrá iniciarse el 12 de septiembre, ya que la disputa de los play off exprés de ascenso a Segunda División y a Segunda División B terminarán ya entrado el mes de julio, por lo que la idea es que los clubes tengan tiempo para poder confeccionar su nuevo proyecto deportivo, al margen de que los recursos en las categorías no profesionales serán menores que los de Primera y Segunda División, por lo que no será fácil volver con normalidad a los entrenamientos grupales.

El retraso del inicio de la competición a la tercera semana del mes de octubre también retrasaría el inicio de la pretemporada. El Recreativo suele comenzar a trabajar mediado el mes de julio, pero esa fecha parece totalmente descartada. De hecho, los especialistas han señalado que la intención es prolongar la fase precompetitiva más allá de lo normal después de que los futbolistas no hayan podido realizar entrenamientos específicos de fútbol desde el pasado mes de marzo, aumentando a un periodo entre ocho y diez semanas, lo que provocaría la vuelta a los entrenos en la primera quincena del mes de agosto.

Al Decano le vendrá bien todo lo que sea ganar tiempo. El combinado albiazul tiene que estudiar pormenorizadamente su situación económica para cerrar la presente campaña y confeccionar un presupuesto de cara a la próxima. Para ello será fundamental conocer si la vuelta a la competición contará con la presencia de aficionados en las gradas, ya que una parte muy importante del presupuesto albiazul depende de su campaña de abonados.

Además, el Recreativo está inmerso en la tarea de confeccionar una plantilla nueva, en la que permanecerán muy pocos jugadores de esta campaña y que acumulará más de una decena de caras nuevas, por lo que el paso del tiempo juega a favor del Decano.