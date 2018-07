Experiencia para la zaga albiazul. Juan Pedro Pina Martínez llega ilusionado al Recreativo de Huelva. El lateral murciano, de 33 años de edad, fue presentado oficialmente ayer como nuevo jugador del club onubense, con el que se ha comprometido por una temporada y al que llega procedente del Lorca FC tras jugar la pasada campaña 25 partidos en Segunda División A.

Pina estuvo acompañado por el director deportivo recreativista, Óscar Carazo, quien afirmó que el defensa posee una notable "experiencia en la categoría". A su juicio, aportará "sacrificio y pundonor, como ha demostrado con creces en los últimos años. Para mí es un orgullo y una alegría contar con él".

Pina se definió como "un jugador de equipo, con experiencia, trabajo, sacrificio y ganas de dar todos los días lo máximo posible".

En la presentación Pina comentó que ha decidido fichar por el Decano porque "la gente que juega al fútbol en esta categoría sabe que el Recre arrastra afición. Tiene un buen estadio, una ciudad deportiva y tiene a la ciudad detrás. Eso atrae a cualquier futbolista".

El murciano, que ha militado durante las últimas cinco campañas en clubes de Lorca, las tres primeras en La Hoya y las dos siguientes en el Lorca FC -heredero del anterior que acaba de renunciar a su plaza en el grupo IV de Segunda B-, confía en que la próxima temporada el Decano pueda luchar por un objetivo diferente al de las últimas, en las que peleó hasta la recta final de la Liga por no descender a Tercera. "Por desgracia el club lleva varios años en los que la suerte no le está acompañando y en alguno tiene que venir -dijo-. El Recreativo está firmando a buenos jugadores, me atrae la ciudad, me atrae todo. A fin de cuentas, los que estamos en el grupo IV sabemos lo que conlleva estar aquí", añadió .

Pina prefiere no marcarse altas cotas sino trabajar jornada a jornada para intentar llevar a la entidad albiazul lo más arriba posible en la clasificación. Así, a la pregunta de si esta temporada el objetivo es el ascenso, respondió que "sería muy incauto pensar ahora mismo en esas cosas cuando llevamos solo cuatro o cinco días de entrenamiento. Quedan jugadores por venir y hay que pensar en competir en todos los partidos para arañar puntos".

Su posición natural es la de lateral derecho y, cuestionado sobre su tendencia, Pina explicó que prefiere ser "más defensivo que ofensivo porque no quiero que pasen por mi espacio y prefiero que mi interior pase por el suyo".

José María Salmerón, el nuevo técnico recreativista, ha diseñado un exigente plan de trabajo en el inicio de la pretemporada. Así, el plantel, que comenzó a ejercitarse el miércoles de la semana pasada, estará once días sin descanso hasta que los jugadores tengan un respiro el próximo domingo, tras disputar el sábado su primer amistoso veraniego en Cartaya. "Los entrenamientos están siendo duros en cuanto a las horas, pero las cargas de entrenamiento no están siendo saturadas, no nos llevan a tener sobrecargas ni ninguna historia rara. Todo lo que sea cargar las pilas para afrontar el inicio de liga, bienvenido sea", destacó.

Sobre Salmerón dijo que "es un hombre que conoce la categoría; todos sus equipos han competido y han conseguido objetivos y eso es lo que todos queremos".

El murciano no teme la presión de jugar como local en el Nuevo Colombino. Es más, espera que la próxima campaña el estadio onubense registre magníficas entradas y esté repleto de aficionados. "El que venga mucha gente no es una presión sino una motivación. Cuantos más socios haya mejor, he dado un par de vueltas por el centro y se nota que la gente está con el equipo. Eso es bueno", concluyó.