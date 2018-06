Eurosamop está "preparado" para retomar el control

Eurosamop espera para actuar. El grupo de Juanma López, con un contrato de gestión por diez años con la entidad albiazul, se mantiene en una pausa expectante mientras el proceso de venta de las acciones del Recre sigue su curso. Sabe que el adjudicatario "no cuenta con nosotros", aunque "nadie se ha puesto en contacto directo tampoco". No obstante, la deriva del proceso de venta de la entidad recreativista con las dudas de Zephir Homes para concretar la adquisición han provocado que Eurosamop se prepare para retomar el control del Decano y cumplir con su compromiso con la entidad albiazul. Si la venta se frustra dará un paso al frente, según fuentes consultadas por Huelva Información.

A nivel económico, el principal escollo es resolver el pago a la AFE de 460.000 euros y 152.000 correspondientes al concurso de acreedores. Ante una eventual venta nula Juanma López no está quieto. Fuentes de Eurosamop y del propio Recre aseguran a este diario que ya trabajan para hacer frente a los compromisos necesarios para garantizar que el Decano pueda competir en Segunda B la próxima campaña. Con las dificultades lógicas de tener que resolver semejante contratiempo a contrarreloj, el mensaje que transmite Eurosamop es de optimismo ante esa eventualidad. Juanma López ya tuvo que intervenir hace un año con 24 horas de margen para evitar el desastre en la entidad. Durante la temporada además hizo aportaciones por alrededor de 1,5 millones de euros. Evitar la caída albiazul este 30 de junio forma parte de su compromiso en el primer año de su vinculación como gestor y una forma de proteger su propia inversión. El descalabro recreativista tendría funestas consecuencias para sus propios intereses.

El proceso de venta incide negativamente en la planificación deportiva de la entidad

Si la venta fracasa un año más y queda resuelto el 30 de junio, la realidad albiazul impondrá una profunda reflexión sobre las posibilidades reales del proyecto y la búsqueda de un modelo con continuidad en el futuro más allá de resolver problemas coyunturales. Es un planteamiento que comparte la propiedad ya que el propio Ayuntamiento comprende que si la venta no se materializa no puede someter al club a otro episodio similar de nuevo y habría que articular un modelo con continuidad a medio y largo plazo. Queda claro que si Mendoza no puede concretar la compra el futuro pasa por Eurosamop, ya sea en su posición actual o como socio de Krypteia, quien como desveló Huelva Información, se reserva todavía la posibilidad de recurrir el proceso. En ese escenario Eurosamop tendrá una capacidad de acción mucho más directa sobre la entidad.

El retraso provocado por el proceso de venta tiene una enorme incidencia en la planificación deportiva. El Recre lleva más de un mes paralizado mientras el mercado se mueve para todos los rivales. Va con muchísimo retraso con respecto a los demás. Además, el deterioro en la imagen de la entidad es palpable por la incertidumbre que transmite el club. Entrenadores y jugadores han volado, a pesar de lo cual Eurosamop asume que si le corresponde retomar la gestión deberá poner en pie un proyecto deportivo a contrarreloj. Será "el mejor posible dentro de las posibilidades y dificultades que nos vamos a encontrar". No será una tarea fácil a la que se tendrá que enfrentar.

Hay trabajo avanzado en este sentido, pero cada día que pasa es un día perdido. La clave será la elección de un entrenador sobre el que pivotar todo el proyecto. La experiencia del año pasado está sobre la mesa para no repetir errores, aunque hay uno inevitable que sobrevuela todo: la fecha.