Eurosamop y Krypteia pagarán a la AFE en 24-48 horas y el Recre saldrá a competir

La alianza entre Eurosamop y Krypteia Capital permitirá al Recre salir a competir. El grupo que quedó descartado por la Mesa de Contratación y el gestor de la entidad albiazul harán valer el acuerdo con el que acudieron a la puja por las acciones de la entidad recreativista para garantizar que el Decano salde sus deudas con la AFE a 29 de junio e impedir su descenso a Tercera, según fuentes consultadas por Huelva Información. Las partes tienen previsto hacerlo público en las próximas horas.

En base al acuerdo entre las dos sociedades será Krypteia, grupo encabezado por Javier Jiménez, quien de soporte financiero a la operación mientras que Eurosamop se encargará de la parcela deportiva. Será así a corto plazo mientras se resuelven todos los frentes inmediatos. Krypteia no obstante no renuncia a su objetivo final de hacerse con la propiedad del Decano, para lo cual quedará a la espera de los movimientos del Ayuntamiento una vez que la venta ha quedado desierta al no producirse la firma ante notario por la renuncia de Zephir Homes a la adjudicación.

La intención de Eurosamop y Krypteia es que el pago a la AFE se realice en las próximas 24-48 horas para no paralizar más la planificación deportiva de la entidad. También anuncian gestiones avanzadas con la Federación Andaluza para resolver ese escollo. En este sentido, está previsto que la próxima semana den una rueda de prensa en la ciudad para presentar su proyecto.