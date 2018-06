Esperando el despegue

El Recre se ha habituado a trabajar a contrarreloj. Parece que no le queda otra. El combinado recreativista ha vuelto a vivir otro mes de junio en el que no ha podido dar ningún paso en su proyecto deportivo porque la situación institucional imperante lo ha impedido. El segundo proceso de venta frustrado en los dos últimos veranos ha desembocado en una calma tensa a nivel deportivo que debe desembocar en un cúmulo de movimientos que deberán sucederse en los próximos días.

Una vez que Krypteia Capital y Eurosamop han asumido el mando y han resuelto los primeros escollos deportivos, ahora se esperan novedades a nivel futbolístico. Y es que el Decano es uno de los pocos conjuntos de la categoría de bronce que aún no tiene entrenador. La comisión deportiva albiazul cuenta con pocos candidatos, pero no termina de cerrar la llegada de ninguno de ellos porque no quiere equivocarse en su elección. De igual manera, se han producido contactos con jugadores, pero aún no se ha hecho oficial ningún refuerzo ni ninguna renovación.

En el plan de actuación urge cerrar cuanto antes fecha para el inicio de la pretemporada. La intención es que la primera plantilla comience a trabajar a finales de la segunda semana de julio o a principios de la tercera, aunque para ello habrá que avanzar en la composición de los distintos equipos que conforman la estructura recreativista, ya que el filial también tiene que rearmarse prácticamente por completo tras la salida de muchos de sus jugadores del pasado ejercicio. Cabe recordar que en los pasados veranos hubo un grueso muy importante de canteranos en los primeros días de entrenamiento. El calendario de encuentros de pretemporada también se antoja importante, ya que será complicado encontrar rivales con el paso de los días, ya que la mayoría de equipos han ido cerrando su precampaña a finales del presente mes de junio.

Por último, hay otras dos asuntos que el Decano tiene que ir resolviendo con relativa premura, uno es la campaña de abonados, ya que los socios son la principal fuente de ingresos de la entidad recreativista; y otro es la confección de su organigrama de cantera, puesto que ya son varios los jugadores de los escalafones inferiores que se han comprometido con otros combinados debilitando los combinados del club.