Daniel Alejo: "Desde primera hora vi en el Recreativo de Huelva a un equipo campeón"

No mete goles ni los evita, pero ha sido fundamental en el ascenso del Decano. Dani Alejo, director deportivo del Recreativo de Huelva, acertó plenamente en verano al confeccionar una plantilla que ha respondido perfectamente a la presión que supone tener que subir de categoría ‘por obligación’. Feliz por lo logrado esta temporada, ya está trabajando en la próxima para confeccionar otro proyecto que apunte alto, aunque no tendrá que hacer otra ‘revolución’ en la plantilla, puesto que las bases están sentadas y diez jugadores tienen contrato en vigor (Rubén Gálvez, Peter, Álex Moreno, Perotti, Pata y Cancelo firmaron por dos temporadas; Pablo Gallardo, Adriá Arjona, Juanjo Mateo y Manu Galán renuevan por lograr el ascenso y cumplir un mínimo de minutos y partidos).

¿Cuáles han sido las claves de un año perfecto?

Sin duda, lo más importante ha sido el gran trabajo realizado por la plantilla y la gran calidad humana que ha habido en el equipo. Han sido grandes profesionales y buenas personas, y sin eso no se pueden cumplir objetivos que son difíciles, que requieren mucha atención. También era necesario abstraerse de todo para centrarse en lo importante, que era conseguir este ascenso a 2 RFEF. En el fútbol te juegas todo semana a semana; siempre digo que el futbolista debe aislarse de todo y esta temporada más si cabe por la responsabilidad de tener que ser campeones. Veníamos de un doble descenso, con una temporada de mucho desgaste y la incertidumbre de saber hasta dónde apoyaría la afición. Sin embargo, esta plantilla ha demostrado un gran compromiso y, al final, gracias a todos, se ha conseguido el objetivo.

¿La superioridad que ha mostrado el Decano en el terreno de juego es tan grande como refleja la clasificación?

Creo que hemos realizado una gran temporada en uno de los grupos más competitivos de España; si analizamos jugador por jugador entiendo que también hemos sido superiores. Hemos contado con futbolistas de gran nivel, por citar, entre otros, a Rubén Gálvez, Chendo, Arjona, Peter, Juan Delgado, Manu Galán, Juanjo Mateo, un lateral derecho con una capacidad goleadora importante, … no sólo lo vemos nosotros, sino que se nos reconoce allá donde vamos. Hemos sido superiores a los demás.

¿En qué momento vio que el equipo iba a ser campeón?

Si digo que desde el principio quizás no se me crea; a lo mejor soy muy positivo, pero cuando uno ve cómo se va elaborando el equipo, cómo van encajando las piezas, la capacidad de trabajo, sacrificio, la ilusión de cada uno… dices ‘con todo esto y las ganas que le ponen no puede salir mal’. Desde primera hora vi un equipo campeón; comenzamos la liga contra el Utrera en un partido que se nos puso en contra, pero que al final se remontó, y todo ello con la afición volcada en el desplazamiento y con el equipo; los jugadores aprecian eso, y a partir de ahí piensas que esto no se puede escapar.

"A la plantilla le pondría un sobresaliente; a la afición, una matrícula de honor"

¿Le pondría un sobresaliente a la plantilla?

Sin duda.

¿A la afición?

Una matrícula de honor. Veníamos de una temporada muy complicada y desde primera hora ha estado con el equipo; más de 9.000 abonados es increíble, eso está a la altura de muy pocos. No hay palabras para describirlo; al final, todo se hace por y para ellos, y les transmiten una gran motivación a los jugadores y al cuerpo técnico. Además, nada más hay que ver el aumento de seguidores que han tenido los futbolistas en las redes sociales cuando se anunciaba su fichaje por el Recreativo; será un año que va a quedar para muchos de ellos.

¿El director deportivo también se merece el sobresaliente?

(risas). Le daría un notable alto. Vine con mucha ilusión y ganas y ahora estoy muy contento. Hubo que tomar decisiones difíciles, hacer una plantilla prácticamente nueva y en la ventana de invierno tuvimos que acudir al mercado por la baja de Ponce, la cesión de José Mari, Harri Hawkins que no se pudo incorporar y también la baja de Cristian Terán. Al final han sido 23 incorporaciones las que se han hecho y, en un porcentaje muy alto, han estado al nivel de lo esperado. Queríamos que la afición se identificase con los jugadores, con el equipo, que luchasen los 90 minutos, era necesario ir juntos de la mano para aspirar a todo.

¿Le ha sorprendido algún fichaje o algún jugador que haya rendido por encima de lo que esperaba?

Destaco a todos, porque somos un equipo y todos han hecho un año excepcional.

¿Se trabaja ya en el proyecto deportivo de la próxima temporada?

Sí, porque la dirección deportiva de un equipo nunca para y siempre estamos viendo cosas; ya estamos perfilando lo que va a ser el equipo del año que viene.

¿Hay mucha diferencia entre la Segunda y la Tercera RFEF?

Sí, va a haber bastante diferencia. Esta temporada, con la creación de la categoría nueva (1ª RFEF) hubo muchos ascensos. La próxima campaña no nos encontraremos en Segunda RFEF con los equipos canarios, que este año han dado poco nivel deportivo y están los últimos en la clasificación (Las Palmas Atlético, Mensajero, Tamaraceite y Panaderías Pulido ocupan puestos de descenso), y por tanto, no tendremos esos equipos que te dan un balón de oxígeno puntual durante la Liga, al ser más asequibles. Habrá una Segunda RFEF muy competitiva.

¿Qué cree que hubiera hecho este Recreativo esta campaña en la Segunda RFEF?

Sin duda, habríamos estado en los puestos altos, si bien es cierto que respecto al juego, se podía haber elaborado de otra manera. En muchos momentos hemos sido más prácticos, y no tengo ninguna duda que por plantilla y cuerpo técnico hubiéramos podido competir en la Segunda RFEF.

Para un proyecto ambicioso el año que viene ¿hacen falta muchos cambios en la plantilla?

No sé si muchos, pero sí los justos y necesarios. Hay que valorar todo lo que ha pasado esta temporada y la exigencia que vamos a tener el próximo año. Se realizarán todos los cambios que veamos necesarios para volver a conseguir nuestro objetivo. Siempre he apostado más por la calidad que por el curriculum de cada uno. Todo el que sepamos que puede venir a ayudar, intentaremos que se incorpore al equipo.

¿Seguirá Dani Alejo?

Tiene contrato y va a seguir.

¿Y Alberto Gallego?

Él y todo el cuerpo técnico tienen contrato con el ascenso.

Tras una temporada tan buena, los jugadores se han revalorizado. ¿Teme perder a jugadores con contrato en vigor? ¿Será este verano el Recreativo un club vendedor?

Tener buenos jugadores conlleva el riesgo de que venga alguien y te los intente quitar, pero estamos tranquilos, pues no hay mejor equipo para estar el año que viene que en el Decano.

¿El club cuenta con Cristian Terán para el próximo proyecto?

Todavía es pronto para hacer valoraciones al respecto.

¿Ha quedado alguna asignatura pendiente este año?

Tenemos que crecer en nuestra estructura interna de dirección deportiva, y poner las bases de un crecimiento tanto a nivel de primer equipo como de cantera… Todo aquello en lo que no hayamos estado muy acertados lo corregiremos. Llegas a un sitio nuevo, conoces mucha gente, debes tomar decisiones y creo que en un 90% he acertado pero también me he podido equivocar en algunas cosas; siempre se puede mejorar.

Este año ha sido menos 'agitado' que los anteriores en todos los apartados.

Me gustaría destacar que en el club este año por fin se ha logrado tener tranquilidad en todos los aspectos, y eso sin duda nos ha ayudado a conseguir los objetivos. La estabilidad institucional que ha habido, la sentencia reciente sobre la expropiación… son cuestiones que aportan tranquilidad desde la propiedad, el consejo o el director general, y demás trabajadores del club, todo eso ha incidido. Imagina que nos hubiera tocado un año de problemas en los pagos, procedimientos judiciales contrarios a los intereses de la entidad… todo eso genera dudas y provoca que el futbolista piense más en lo extradeportivo que en lo deportivo. Hay que hacer una mención especial al club por conseguir esa estabilidad institucional, que ha tenido su repercusión positiva en lo deportivo. Por último, le doy la enhorabuena a todos los recreativistas y las gracias por todo el apoyo.