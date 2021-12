Cabrera: "La afición del Recreativo lleva muchos años sufriendo y este es para disfrutar"

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, está feliz con la marcha del equipo en la primera vuelta. “Es el mejor de los guiones que se podía escribir; sólo nos han faltado 6 puntos (tres empates) para lograr el 100 por 100. El escenario es muy bueno y la guinda la podríamos poner en el primer partido de la segunda vuelta ganando en casa al Utrera, con lo cual meteríamos 9 puntos de distancia con el segundo y nos daría un colchón suficiente por si se perdiesen uno o dos partidos. Con ese triunfo daríamos un paso muy grande para conseguir el ascenso directo y subir a la cuarta categoría, que es lo mínimo donde debe estar el Recreativo”.

Destaca esta temporada la conexión que hay entre equipo y afición. “Hacía mucho tiempo que no la veía, porque está siendo un guión muy bonito en lo deportivo, en lo institucional y también en lo económico. La afición lleva muchos años sufriendo y este año es para disfrutar. Aunque sea una categoría pobre para el Decano, los recreativistas necesitaban un balón de oxígeno y es la ilusión que hay esta campaña. La gente se desplaza a campos de quinta categoría y sigue acompañando al Recreativo como si fuésemos a campos de Primera o Segunda; ya es habitual que arrastre cientos de personas detrás”, comenta Cabrera.

Ese respaldo incondicional de su gente le permite al conjunto de Alberto Gallego jugar todos los partidos fuera como si fuesen en casa. “El recreativismo arrastra una masa social impresionante. La desgracia de militar en esta categoría ha sido el 'gordo' de Navidad para el resto de los equipos, que hacen la taquilla del año con nosotros. Contar con 9.400 socios en la quinta categoría del fútbol nacional es una barbaridad, eso no ha ocurrido nunca y creo que es irrepetible en esta categoría; el Oviedo estuvo abajo, en la cuarta, pero nosotros estamos una más abajo”, resalta el onubense.

“A mi no me ha sorprendido esta respuesta de la afición. Pese a venir de un doble descenso, a principios del verano comenté en mis redes sociales que alcanzaríamos los 9.000 socios; algunos me dijeron que era demasiado optimista, pero les respondí que conozco bien el recreativismo, lo que significa este sentimiento. El club tiene esta masa social porque estábamos necesitados de coger en hombros al Recreativo y levantarlo, y nadie ha fallado. Y me aventuro a decir que si damos el salto de categoría superaremos los 12.000 socios en una división que no es la antigua Segunda B; y estoy convencido de que vamos a ascender”, añade el presidente de las Peñas albiazules.

Sueña con un ascenso en el Nuevo Colombino y reconoce que puede ser una complicación que el equipo ascienda fuera si el campo es pequeño. “Me encantaría subir en nuestro estadio, ver la fuente como en los históricos ascensos a Primera, ver una explosión de recreativismo, de padres, abuelos y nietos; nos merecemos ese gran día después de tanto tiempo de sufrimiento. Si nos toca subir fuera puede ser un gran problema, porque ese día estoy convencido que se podrían desplazar 4 o 5.000 personas”.

La única nota negativa en esta primera vuelta es el comportamiento de un sector minoritario en Córdoba, provocando diversos incidentes fuera del estadio. “Fue algo muy triste, pero me quedo con la reacción en el último partido en casa, el Nuevo Colombino dictó sentencia silbando a esas personas que mancillaron el buen nombre del Recreativo y de sus socios”.

Es fundamental que el Atlético Onubense consiga la permanencia, aunque lo veo negro a día de hoy"

Cabrera también mostró su preocupación por la situación del Atlético Onubense, colista del grupo 1 de División de Honor. “Desde octubre le llevo transmitiendo mi preocupación tanto al presidente José Antonio Sotomayor como al director deportivo Dani Alejo, porque entiendo que es fundamental conseguir la permanencia. No quiero pensar en un descenso, porque el Recreativo no es sólo el primer equipo sino que necesita nutrirse de la cantera y por eso el filial no puede bajar a Primera Andaluza. La realidad es que descienden como mínimo 7 equipos y lo veo negro a día de hoy; desde octubre llevo pidiendo que se refuerce porque veía que estaba en una cuesta abajo y sin frenos. Por su parte, el juvenil de División de Honor está haciendo una temporada fantástica después de unos años en los que estuvo al límite de la permanencia; este año está dando alegrías. El resto de categorías inferiores están para que los chavales se vayan formando”.

Por último, le pide a la segunda vuelta “que sea exactamente igual que la primera, que sigamos ganando partidos y podamos celebrar el ascenso dos o tres jornadas antes de acabar la Liga. Espero que 2022 sea el año de la alegría para el Decano y en el que los recreativistas de Huelva y provincia sigamos siendo una familia”.