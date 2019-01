Empate 'cum laude' del Recre (0-0)

Hay empates y empates, hay puntos y puntos. Todos suman igual, pero no todos valen lo mismo. Para poner en valor el sumado por el Recreativo en Cartagena bien se podría analizar la plantilla del rival, la racha de resultados que lleva, las jornadas sin quedarse sin marcar... Y ver que sólo tuvo una ocasión en 90 minutos. Elementos todos ellos que demuestran el mérito de un Recre muy serio, con orden brutal, que en la primera mitad tuvo su oportunidad con dominio total sobre su oponente y en la segunda supo sufrir para amarrar el botín. Más que punto, es un puntazo del Decano que aunque sale de forma anecdótica del playoff, supera la primera rampa del Tourmalet con un punto en el bolsillo.Con el once albiazul uno puede presuponer de forma clara el partido que quiere y espera el técnico, y normalmente se sale con la suya porque en Cartagena jugó el partido que había diseñado. Sólo echó en falta más frescura al final para contrarrestar el potencial rival cuando aceleró. En Cartagonova la declaración de intenciones fue evidente. Tres centrales, carrileros largos y un centro del campo fuerte. La respuesta del almeriense al enorme potencial de su rival, posiblemente el equipo con más recursos del grupo IV. Sabía el preparador que un intercambio de golpes abierto ante quien tiene más pegada era exponer el partido a un riesgo excesivo. Trató de cerrar el partido con un dibujo similar al que utilizó en La Línea contra la Balona. Fue de salida un Recre serio, rocoso y de lucha. No por casualidad sumaba el Cartagena seis encuentros con victorias con la puerta a cero. Un verdadero Miura para los albiazules. El albiazul le ganó la batalla en la pizarra a Munúa en los primeros 45 minutos de forma clara.

Salmerón le gana la batalla táctica en la pizarra a Munúa, que no encuentra soluciones en la primera mitad

Lo más parecido a un partido de la LFP en Segunda B se vio en Cartagonova, donde a los 22 futbolistas lo único les faltó el logo en la bocamanga de la camiseta. El Recre asumió la misión de incomodar a un rival que quiso llevar el peso del partido. Fue un duelo de otro nivel, con ritmo e intensidad impropios en dos clubes que merecen volverse a ver un escalón por encima muy pronto. El Cartagena llevó el partido al campo albiazul, mientras los recreativistas respondían con dinamismo y los movimientos al espacio de Ródenas cada vez que robaban. El control de la situación fue albiazul, que además se permitió asomarse con más peligro cada vez según fue adelantando su línea de presión. Con el centro cerrado al paso por el enorme trabajo de Tropi, Llorente y Borja Díaz, el Cartagena buscó una y otra vez las bandas y recurrió al balón en largo hacia Aketxe sin éxito, que se las tuvo con Iván González en un duelo de alta tensión. Sólo un error en una falta de Israel Puerto dio una opción al nueve efesé. La situación estaba bajo control. La única preocupación del Decano en los primeros 25 minutos fueron algunas faltas laterales, una consecuencia inevitable de defender en ocasiones demasiado atrás, y las constantes rupturas locales a las que la línea de atrás respondió de maravilla. La primera oportunidad clara del encuentro fue onubense. En el 36 tuvo Israel Puerto el 0-1 en su cabeza con saque de esquina medido de Iago Díaz. Fue un recordatorio al Cartagena que delante tenía al único equipo que en esta fase del campeonato está en condiciones de discutirle. El remate del sevillano se marchó rozando el larguero.

Israel Puerto tiene en el minuto 35 la ocasión más clara del partido para el Decano con un cabezazo por encima del larguero

El Recre rozaba la perfección al descanso del encuentro. Tenía maniatado a su rival, apenas le había dejado mostrar su verdadero potencial y cuando se asomaba al área contraria lo hacía con más peligro que su oponente. Bien por el Decano, que aún así no podía baja un ápice el pistón ante el líder. Le tocaba a Munúa mover piezas. El marcador reflejaba un empate, pero el césped arrojaba un claro saldo favorable a los recreativistas. El Cartagena quiso meter una marcha más al partido. Como si fuera tan fácil. Sometió al Recre a una presión asfixiante. El juego se volcó de forma clara sobre el área de Marc Martínez. A la hora de partido el dominio local ya era muy claro. Los dos técnicos movieron sus piezas. Salmerón dio entrada a Quiles para aguantar algo más la pelota y permitir salir al Recre, demasiado aculado atrás. Munúa le respondió con Moyita para tener más desborde en el último tercio del campo. El ataque onubense llevaba ya demasiados minutos sin aparecer. Tenía que volver a salir el Decano o lo pasaría muy mal. Se lo avisó su rival. El Cartagena tuvo su ocasión en el minuto 73. Una muy buena jugada local dejó a Elady ante Marc Martínez, que salvó el 1-0 con una clara oportunidad.

Marc Martínez salva al Recre en el 73 en la única oportunidad del Cartagena en todo el partido

La chispa albinegra también cedió. Ya el partido no recuperó el equilibrio de la primera mitad, pero el dominio local no tuvo la presencia ofensiva de ese tramo interminable de 20 minutos en los que el Recre defendió como una fiera un marcador que sabía a botín. Sudó como merecía un empate un empate cum laude, un punto superior.

FICHA TÉCNICA:

Cartagena: Joao Costa, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Antonio López, Sergio Ayala, Cordero (Fito Miranda 73’), Santi Jara (Moyita 63’), Vitolo, Aketxe (Rubén Cruz 81’), Julio García y Elady.

Recreativo: Marc, Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz (Carlos Martínez 70’), Llorente, Caye (Quiles 59’), Borja Díaz, Diego Jiménez y Ródenas (Pina 85').

Árbitro: Escriche Guzmán (valenciano). Mostró amarilla a Marc Martínez, Tropi, Diego Jiménez e Iván González por el Recreativo.

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 7.000 espectadores en un partido con un gran ambiente, con presencia albiazul en las gradas. Terreno de juego en perfectas condiciones. Temperatura ideal. Se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Julen, el pequeño fallecido al caer a un pozo en Totalán (Málaga).