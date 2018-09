Duelo grande en el Colombino

Tercer asalto en la cumbre para el Decano. Tras sobrevivir a Cartagena y Murcia cierra con el UCAM el tramo más duro del campeonato, que todavía tendrá su particular pedrea con el Ibiza la próxima semana. Llega el segundo clasificado a Huelva para medirse al cuarto. UCAM y Recre han comenzado de forma más que positiva el campeonato y cruzan dos rachas espectaculares. Los albiazules no conocen la derrota y los universitarios llevan tres triunfos consecutivos. Difícilmente se pueden cruzar equipos más en forma en estos momentos.

Los dos envites previos contra equipos murcianos permitieron comprobar dos vertientes igualmente eficientes del Recre. Ante los cartageneros demostró el equipo de José María Salmerón su solidez sin conceder apenas nada a su oponente en ataque. Cierto es que luego con diez le faltó claridad para meterle mano. En la Nueva Condomina hace una semana fue algo diferente. De un mal inicio con 2-0 incluido pasó a una buena segunda mitad en la que con un paso adelante fue capaz de igualar a dos y tener sus opciones de llevarse los tres puntos. Dos fórmulas válidas que en manos de Salmerón se demostraron compatibles ante dos rivales temibles. Queda por lo tanto ver qué Recre es que hoy planta batalla al UCAM. El equilibrio entre ambos es el objetivo del técnico. Hasta ahora se mostrado sólido en momentos y con criterio en otros. Si es capaz de aunar las dos características dará un salto exponencial. Mientras llega esa maduración, su rendimiento está fuera de toda duda. Acumula ya cuatro jornadas sin perder y es cuarto clasificado.

La principal duda albiazul es la titularidad o no de Alberto Quiles. Jugar va a jugar. Su motivación es máxima, juega ante su ex y después de cuatro jornadas de castigo está como loco por saltar al césped. Salmerón lo sabe. Son todos elementos muy a tener en cuenta para un futbolista que, si bien no ha disputado partidos con sus compañeros, lleva más de un mes trabajando como uno más por lo que no tendría inconveniente si sale de inicio. Es el fichaje más destacado del proyecto. Detalles todos ellos que lo colocan con serias opciones de salir de inicio. Si lo hace, el descartado debería ser Lolo Plá. No estará Marc Caballé. Salmerón ha jugado al despiste con el catalán, que sin embargo tiene escasas opciones de estar disponible por unos problemas físicos ocasiones el miércoles. Desde entonces está entre algodones. Su salida sería cubierta por Carlos Martínez. El atacante ya tuvo minutos de nivel contra el Real Murcia. Con una semana más de trabajo ya debería estar en condiciones de salir de inicio. Quizá no está para disputar los 90 minutos, pero puede aportar mucho.

Un factor tan determinante como el rival será la temperatura. Los equipos fijaron la hora del choque hace diez días, cuando el descenso en el termómetro hizo pensar en la llegada del otoño. Un repunte estos días del calor hará que a la hora del encuentro se registren más de 30 grados, lo que se dejará sentir de forma notable en el rendimiento de los dos conjuntos. Aunque habrá descansos para hidratarse, será inevitable que el calor afecte. Ahí entrará la preparación física y sobre todo la cabeza a la hora de dosificar esfuerzos en un choque que una vez más se espera largo.