Diego Jiménez: "Hemos hecho uno de los fracasos más estrepitosos de la historia del club"

El capitán del Decano, Diego Jiménez, ha comparecido públicamente tras la consumación del segundo descenso para señalar que "es el momento de pedir disculpas, aunque sirva de poco porque ya el mal está hecho. Hemos hecho una temporada nefasta, hemos manchado la imagen del escudo más antiguo del país y eso va a pesar en nuestros currículums. Pedir perdón al recreativismo, a todos los trabajadores, a la propiedad... Es lo que toca, agachar la cabeza, saber que hemos hecho un ridículo estrepitoso durante la temporada y seguramente hemos hecho uno de los fracasos más estrepitosos de la historia del club".

El zamorano ha explicado que no han querido comparecer antes porque "de nada servía hablar, teníamos que trabajar y buscar las victorias para evitar el descenso, pero no lo hemos conseguido. Se ha consumado el descenso. No hemos estado a la altura de las circunstancias y por eso pensamos que este es el momento de hablar, aunque sea para pedir disculpas".

Acerca del partido ha explicado que "no levantamos cabeza, cada partido sucede una cosa diferente que hace que no seamos capaces ni de sacar un punto. La plantilla está dolida, somos los principales responsables de esta situación. Hemos intentado salir a hacer un buen partido, por el orgullo, pero en el minuto 4 tenemos la primera situación adversa, hemos estado bien, hemos empatado y hablamos para estar bien defensivamente en la segunda parte y enganchar alguna contra. El gol es una situación desgraciada que, cuando estás así, son cosas que suceden. Al final todo se pone en nuestra contra y es complicado".

De su posible continuidad en Huelva a pesar del doble descenso ha dicho que "yo tengo contrato, me quedan dos años de contrato aquí. Yo soy una persona de club, que he intentado dar todo lo que he podido siempre que he estado aquí. No sé que intención tiene el club, pero no tengo ningún problema en sentarme y continuar".

Por último, y sobre las quejas de la afición ha dicho que "hay que respetar a la afición. Están muy enfadados. Hay mucha gente que no va a continuar y la afición va a sufrir. El vestuario está fastidiado, Quiles está fastidiado, es un futbolista que está tirando del carro con 13 goles, dentro de la mala temporada que estamos haciendo. Él quería estar en la rueda de prensa, pero soy yo como capitán el que tiene que dar la cara delante de todo el mundo".