Diego Jiménez: "Vamos a muerte con Calle"

El capitán albiazul Diego Jiménez fue el primer futbolista en hablar después de la destitución de Claudio Barragán. Las preguntas sobre el relevo en el banquillo eran inevitables. “Es un momento delicado cuando una persona tiene que dejar su puesto de trabajo. El fútbol tiene esto, que es el entrenador el que paga los platos rotos cuando los culpables somos todos. Ahora hay que pasar página, centrarnos en Las Palmas Atlético y en lo que nos pida el nuevo entrenador”, señaló el defensor.Diego Jiménez dejó claro que “la plantilla ahí no tiene capacidad de decisión. Nosotros estamos dolidos por lo que ha sucedido porque nos sentimos los principales responsables. Los resultados no se estaban consiguiendo, el club decidió esto y ahora vamos a muerte con Calle”. Reconoció no obstante, que antes de las vacaciones navideñas, “terminamos el partido de Tamaraceite de forma dolorosa. Hubo mucha incertidumbre y crispación. Nos preguntaron y transmitimos nuestra tranquilidad al club. Creíamos en el cuerpo técnico. Al final esto es fútbol, los resultados no llegan y hay que tocar cosas para cambiar”.

La plantilla no elude su parte de culpa. El capitán habla en nombre de todos para destacar que “cuando las cosas van mal todos somos responsables. Si no está saliendo todo como esperábamos es que se están haciendo cosas mal. Los primeros responsables somos nosotros, pero como no se puede echar a 15 futbolistas le toca al entrenador. Nosotros podemos mejorar muchas cosas porque somos los que tomamos las decisiones. Vamos a tratar de corregirlas y cambiarlas porque queda tiempo”.Las últimas jornadas no fueron positivas a nivel individual para un jugador que dispuso de pocos minutos. A pesar de ello, “estoy tranquilo a nivel individual. Soy consciente de mis aciertos y mis errores. Tanto en el fútbol como en la vida hay que preocuparse de lo que depende de uno mismo. Mi labor es entrenar y trabajar bien. Luego le corresponde al entrenador elegir porque no podemos jugar todos. El entrenador cuando toma una decisión lo hace pensando que es lo mejor para el club”.

Diego Jiménez destaca el nivel de compromiso del grupo donde “la gente está trabajando bien, estamos muy metidos, con ganas de revertir la situación y Calle nos ha mostrado su ilusión y energía. Entrenamos como aviones como ya hacíamos antes. Estamos contentos con él”. Sobre la necesidad del cambio reflexiona que “no sé si el grupo necesitaba un estímulo. Los números no engañan. En casa somos un rival muy fuerte, pero fuera el equipo no rinde. Puede ser un tema mental. Al final de temporada veremos si es la decisión acertada”.

Sin haber ganado todavía lejos del Nuevo Colombino “no hay más presión. Son tres puntos. La ansiedad no ayuda a nadie. Hay que olvidarse de la clasificación ni las estadísticas. Es un partido más que afrontamos con ganas e ilusión”. Con la llegada de Calle al primer equipo los aficionados esperan ver cambios en la forma de jugar. “Cada entrenador es diferente, tiene sus métodos y sus preferencias. A partir de ahí lo que tenemos es trabajo para captar los conceptos que le pide al equipo. Este domingo ya se verá lo que quiere que sea un equipo de Calle. En seis días no se puede ver todo, pero al menos sí pinceladas”.