Diego Jiménez: “El San Fernando nos va a poner las cosas difíciles”

El Recreativo está preparado para el arranque liguero que tendrá lugar el próximo fin de semana en San Fernando, aunque el cuadro albiazul tiene mucho margen de mejora. Así lo han dejado entrever dos de los jugadores llamados a ser importantes para Alberto Monteagudo en la próxima campaña, Rubén Cruz y Diego Jiménez.

El exdelantero del Cartagena, no obstante, entiende que “la pretemporada sirve para muchas cosas: para coger la forma, para trabajar lo táctico, lo físico, cargar las pilas y vamos poco a poco”. Destacó el sevillano que “todavía van llegando jugadores, yo he llegado de los últimos y por suerte he tenido tres o cuatro partidos para jugar e ir conociendo a los compañeros”.

“El equipo que esté fuerte ahora no es normal. Venimos de un mes o mes y medio con muchas horas. Ahora nos jugamos mucho, no es lo mismo que un partido amistoso, ahora se juegan los tres puntos y lucharemos por nuestros objetivos. Tenemos un hueso duro, el San Fernando, que han hecho las cosas bien desde fuera y es nuestra primera batalla, nuestro primer escalón. Estamos con muchas ganas, preparados, daremos lo máximo posible y ojalá los tres puntos vengan para Huelva”, señaló el ex del Cádiz.

Rubén Cruz: “No es normal que ningún equipo esté fuerte a estas alturas”

El atacante ha tenido un buen estreno en el Decano, convirtiendo goles en casi todos los partidos: “Los goles van llegando, ojalá siga así todo el año. Estoy contento pero he llegado hace un mes y todavía me queda mucho para estar físicamente mejor y ir mejorando día a día. Si es con goles, mejor”.

Por su parte, el defensor Diego Jiménez indicó que “hemos hecho una buena pretemporada, físicamente poco a poco hemos ido cogiendo la forma y a partir de ahí ya somos conscientes de que no hay probaturas ya, nos estamos jugando tres puntos este sábado y a asumirlo con responsabilidad y tranquilidad”. Del rival ha comentado que “el San Fernando todos sabemos que se ha reforzado muy bien, ha firmado gente muy buena, sumado al bloque del año pasado. Creo que es un rival que nos va a poner las cosas difíciles, como nosotros a ellos. Lo afrontaremos con ilusión, trabajo y muchas ganas”.

Eso sí, el zaguero de Benavente entiende que los resultados de pretemporada tienen poco valor cuando arranca la competición: “El ejemplo más claro es el del Real Madrid, más claro que eso no hay nada. Al final son partidos de pretemporada, los afrontas como un entrenamiento más, exigente. Siempre hemos tenido equipos mezclados. No se pueden sacar muchas conclusiones, lo que se pueden sacar son las ideas y matices que quiere el míster y a partir del sábado ya se verá más o menos lo que vamos a ver toda la temporada. Hay que estar tranquilos porque al final los partidos de pretemporada son entrenamientos, un poco más exigentes, para prepararnos”.