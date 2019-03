Diego Jiménez: "Todo lo que no sea pensar en el Marbella sería desviarnos de nuestro objetivo"

Todas las miras están puestas en el partido del domingo ante el Marbella. El Recre sigue intratable en el terreno de juego, y empieza a reflejarse en la tabla, en la que se encuentra a solo 3 puntos del líder Cartagena.

Diego Jiménez, zaguero y capitán albiazul no quiere hablar de cuentas "tenemos un partido complicado ante un rival difícil con una dinámica también muy buena (no pierde en las últimas 9 jornadas). El Marbella, apunta Jiménez, tiene una plantilla "muy buena, saben salir bien de atrás y hay que tener mucho cuidado con las transiciones". El defensa recalca que "tenemos que estar muy bien si queremos seguir con la racha"

Desde la plantilla se quiere cerrar ya el tema de presión ante el San Fernando, "al final yo creo que la gente nos dio un plus de motivación y energía que siempre viene bien. Fue un mal partido nuestro y aun así sacamos un punto. Cuanta más gente venga a apoyarnos mejor, nos da una energía tremenda no nos va a pesar el público. Al contrario, que no venga 18 que vengan 20.000. El fútbol es para disfrutar"

Con respecto a la ausencia de Tropi se muestra tranquilo "tenemos 20 titulares, entre quien entre lo va a hacer genial en la plantilla todo el mundo aporta". Este domingo, "no podemos contar con Tropi pero tenemos un equipo muy completo. El que entre lo va a hacer muy bien."

Jiménez apunta que no sabe que "pasará por la cabeza del míster pero siempre toma buenas decisiones e interpreta muy bien el juego del contrario. Hemos trabajado desde el miércoles lo que nos vamos a encontrar el finde en el campo, en como hacerle daño al Marbella. El Recre sabe que se va a encontrar "y estamos preparados"

El puesto del Decano en la tabla no les da vértigo, "no nos gusta mirar la clasificación, todo lo que no sea pensar en el Marbella sería desviarnos del objetivo". Lo que vaya viniendo, apunta el zaguero, bienvenido es. "Nuestro trabajo es el que nos deja en la clasificación somos un equipo ambicioso, nuestro objetivo es ir siempre lo más arriba posible y eso determinará lo que pase al final de Liga".

Andrade reitera las palabras de su compañero, "nosotros pensamos en el partido a partido pero confiamos en nosotros y no pensamos en perder ningún partido". Todo partido es muy importante, "pero primero hay que jugar contra el Marbella".

El brasileño está contento "con con mi papel, me siento importante y siempre que esté en el campo voy a dar siempre lo mejor de mi mismo". Al ser cuestionado también por la baja de Tropi, ha asegurado que "juegue quien juegue seguro que lo va a hacer bien, estamos para sumar no estamos pendiente de quien juega o no juega porque todos lo vamos a hacer bien".