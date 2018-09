Despedida íntima a Núñez

Núñez ha recibido innumerables muestras de cariño desde que anunció su retirada, pero, sin duda, una de las más emocionantes se la ha ofrecido su hermano, José, a través de las redes sociales con una carta abierta en la que destapa la grandeza deportiva y personal del exjugador del Recre.

"Raúl me ha pasado el balón", comienza la misiva. "Recuerdo que mis pelos se pusieron de punta y que mi cerebro, y creo que también mi boca, dijeron: "Ya está, lo has conseguido". Aquello era la cumbre, no había nada por encima. Raúl te había pasado el balón y tu sueño de la infancia se había cumplido con creces. Ya eras futbolista, y no uno cualquiera: Raúl te había pasado el balón. Resulta que aquello no era la cumbre sino el principio, una anécdota sin importancia, una gota en un mar cuyo puerto final estaba en Huelva, como debe ser en un gran aventurero", continúa.

"El final estaba cerca o eso parecía. Ya a lo lejos se veía el horizonte, Huelva. Qué mejor club que el Abuelo para que se retirara un abuelo, viviendo de las rentas y disfrutando de las últimas carreras por la banda… Pues de eso nada. Después de pasarle a Zidane, de marcarle a Casillas, de tocar la gloria y de recorrer medio mundo lo mejor aún estaba por llegar. Cuatro años inolvidables dándolo todo por el Decano, ganándote a la afición, corriendo como cuando el Buencon y viviendo de nuevo el auténtico fútbol, ese que ya no existe. De Núñez pasaste a Don Antonio, de 'El canterano' al 'Eterno capitán' y de 'Figo B' a 'El abuelo del abuelo'. Otra cima más, otra lección para este hermano tuyo que siempre pensaba "ya está" y que siempre se equivocaba", sigue la carta que muestra el orgullo con el que José Núñez despide la carrera profesional de su hermano y que merece la pena leer.