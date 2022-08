"Me voy con el orgullo de haber capitaneado al equipo más antiguo de España a un ascenso"

Pablo Gallardo se ha despedido como futbolista en una emotiva rueda de prensa en la que se le soltaron las lágrimas, superado por la emoción del momento. Acompañado por Dani Alejo y varios compañeros y familiares, justificó los motivos de su decisión, se mostró orgulloso de haber jugado en el Recreativo de Huelva, equipo al que seguirá vinculado dentro de la secretaría técnica.

Dani Alejo aseguró que “nuestro capitán cuelga las botas y deja el fútbol activo. Felicitarlo y darle las gracias por venir en un momento complicado, hacer una gran temporada, tener los valores que cualquier capitán debe tener y por aceptar un nuevo reto que el club le ha planteado, que se su incorporación a la dirección deportiva para dar un paso más en la estructura del club”.

Pablo Gallardo leyó un comunicado, consciente de que le iba a ser complicado mantener la calma emocionalmente. “Ha llegado el momento que ningún futbolista quiere que llegue y para el que no estamos preparados. Pongo fin a mi carrera; con apenas 22 años llegué a Huelva siendo un niño y me voy con 36. El tiempo pasa muy rápido y en el fútbol más si cabe por la intensidad y los sentimientos que se mueven. Ha sido una decisión muy difícil pero muy meditada. Llega un momento en el que soy consciente de que no voy a tener el protagonismo de otros años; el club tiene proyectos ambiciosos y es un buen momento para dar un paso atrás y ceder mi ficha, incluso teniendo ofertas de otros países y de otras categorías”.

“El apoyo que he encontrado por parte de mis compañeros y de la directiva, que me ha respaldado en todo momento, hace que no tenga motivación para salir y deseo colgar las botas en un club que es mi casa”, añade.

El protagonista del día mostró su agradecimiento “a todos los clubes en los que ha militado, a los directores deportivos, al personal del club, a todos los que le han apoyado dentro y fuera del campo en este camino (momento en el que tuvo que parar y se le soltaron las lágrimas) por los momentos que me han hecho vivir. A las aficiones que me han hecho disfrutar en el campo y en especial a la del Recreativo porque escuchar el ‘Decano de mi alma’ es algo mágico”.

“Me voy con la tranquilidad de haber dado el cien por cien de mi en cada momento, con el orgullo de haber capitaneado al equipo más antiguo de España a un ascenso”, concluye.

Se le cuestionó por el cambio de postura en los últimos días, ya que en principio parecía que iba a continuar: “Tengo contrato y mi primera idea era continuar, pero con la gente de mi entorno ya hablaba de esta posibilidad (retirada) porque no iba a tener el protagonismo de otros años. Es un buen momento para dar un paso al lado y mirar por el club. Lo he pensado mucho, me ha costado, pero no he querido ser egoísta. Al final, la propuesta que me ha hecho el club me ha animado a dar este paso”.

Pablo Gallardo recalca que “me vinculo a la secretaría técnica; para mi es un orgullo seguir en este club, se me ha tratado genial, lo considero mi casa, me siento identificado con él y es la solución ideal”.

Cuando se anunció la noticia fueron numerosas las muestras de apoyo que recibió en las redes sociales. “Siempre he notado el cariño y el respeto de la gente, pero no esperaba esta reacción, me han sacado muchas lágrimas en casa, tanto los aficionados, compañeros… lo agradezco mucho”.

Se le preguntó con qué momento se quedaba de su etapa albiazul: “He vivido muchos momentos buenos aquí; el ascenso nos hizo más fuertes que nunca; y en el vestuario cuando hemos tomado una decisión me han apoyado al cien por cien. Todo lo que conlleva un ascenso es felicidad; es un camino largo y ya que no pudimos ascender el campo, me quedo con la plantilla en el autobús y más de media Huelva esperando (en la fuente de Bomberos); son fotografías que se te quedan en la mente. Hay muchos que pagarían por entrar en la historia de este club y ver a la gente disfrutar tanto no está pagado”.

Por último, sobre su nueva etapa a partir de ahora, asegura que “quiero aportar pero sé que tengo que aprender mucho y tengo que ser una esponja, va a ser un punto de vista diferente ver el fútbol desde fuera. Me he intentado formar, me gusta trabajar, dar el máximo posible en todo lo que se me pida y sumar para un Recreativo que está en proceso de crecimiento”.