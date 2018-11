Marc Caballé tampoco entrenó ayer con el resto de sus compañeros y su presencia en el encuentro del próximo domingo ante el Atlético Malagueño cada vez se antoja más complicada. Así, Salmerón tendrá que volver a elegir entre los relevos del catalán, que cuando ha estado disponible y en plenitud de condiciones, ha sido uno de los hombres fuertes del técnico. En el pasado fin de semana en San Fernando, el ex del Real Murcia se decantó por Traoré, al que dio entrada en el doble pivote, adelantando a Fernando Llorente al enganche. Sin embargo, el tempranero gol de los gaditanos obligó al Recreativo a tomar la iniciativa y el Decano apenas encontró continuidad en su juego ofensivo. El preparador albiazul buscó mayor profundidad en la segunda mitad con la entrada de Lolo Plá por Llorente, pero el Recre siguió sin tener la claridad necesaria en el juego para superar la nutrida defensa gaditana.

A pesar de ello, no es descartable que Lolo Plá tenga su oportunidad el próximo domingo ante el Atlético Malagueño. El extremeño, que había llegado a Huelva como uno de los fichajes estrellas en el pasado verano, está teniendo una presencia testimonial en el juego albiazul, que espera que el ex del Cádiz o Elche se suba cuanto antes a la dinámica del equipo para aportar lo que se espera de él.

Con Quiles en un costado para suplir las ausencias de Carlos Martínez y Caballé, habría que sentar a un centrocampista para hacerle hueco a Plá en el once inicial. Tropi y Llorente son indiscutibles para Salmerón, por lo que el sacrificado sería Djak Traoré.

La dinámica del rival, que es el colista con sólo un punto en el casillero, invita a pensar que tendrá que ser el Recreativo el que lleve el peso del encuentro. Precisamente por ello, Salmerón podría alinear a Iago Díaz en la izquierda, dándole el carril zurdo a Pablo Andrade para que se proyecte en ataque, y a Quiles en la derecha. La presencia en el once de Lolo Plá por Traoré se entendería como una declaración de intenciones del combinado onubense, que daría un paso adelante con el partido aún sin empezar. El resto del once parece claro, aunque no es descartable que Pina pueda volver a ocupar el carril diestro, jugándose un puesto en el centro de la zaga Diego Jiménez e Israel Puerto.

Cabe recordar que el Atlético Malagueño es el peor visitante del Grupo IV de Segunda División B. Los canteranos del Málaga aún no han puntuado fuera de casa en lo que va de Liga y solamente han anotado un gol lejos de la capital malacitana. Por otro lado, el Recre aspira a sumar dos victorias consecutivas como local por primera vez en lo que va de ejercicio.