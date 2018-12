"Yo soy el Decano, pero sin ti no sería nada. Te quiero cerca".   

Ely ellanzan un emotivo vídeo a través de Huelva Televisión en el marco de la modificación de los estatutos que permitirá a la afición tener una participación más cercana y directa en la gestión del club. Bajo el lema', diferentes personalidades de la cultura de Huelva como los cantantes Arcángel, Rocío Márquez o Sergio Contreras, entre otros, participan en diferentes escenas del día a día de un club que en voz en off arranca con un emotivo "durante casi 129 años de historia he tratado de engrandecer esta tierra, partido a partido he luchado por ti, Huelva. Y cuando me fallaron las fuerzas, nunca me dejaste caer".