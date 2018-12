Carlos Martínez: "El día a día se hace complicado"

Carlos Martínez, centrocampista del Recre, habla sobre los impagos que sufren todos los trabajadores del club y el ambiente que se respira en el vestuario. “Pensamos lo mismo que hace tres o cuatro semanas, y es que al final a nosotros no nos queda otra que seguir viniendo todos los días a entrenar porque sabemos que lo que hagamos ahí dentro es lo que nos va a dar recompensa. Evidentemente y en paralelo tenemos que seguir peleando por lo que es nuestro. Se nos dijeron unas fechas de pago inminente de al menos una nómina y no ha sido así y luego nos comentaron que a finales del mes de diciembre se solucionaría, algo que no ha llegado. El primer punto ya lo incumplieron y nosotros vamos a seguir trabajando y luchando por lo que es nuestro. En los entrenamientos y en los partidos seguiremos dando lo máximo para nuestro futuro y también por el futuro del club”, dice.

Martínez añade que “a mí el fútbol me encanta y cuando me ponen el balón de por medio se me olvidan muchas cosas. Creo que tanto a mí como a todos mis compañeros nos sirve para intentar evadirnos y disfrutar en la medida de lo que se puede. Pero también es cierto que el día a día se hace complicado y se van sumando granitos. Un día no hay agua caliente, los campos no están en las mejores condiciones... Si al final esos requisitos estuviesen bien al menos esto sería algo más fácil y llevadero. Me remito a lo que dije antes: nosotros cada día que venimos aquí y cada fin de semana que jugamos intentamos darlo todo y poner todo de nuestra parte para que lo deportivo vaya un poquito mejor”.

Sobre la posible salida de jugadores el cordobés señala que “es normal que la gente quiera prosperar. Aquí hay unas dificultades bastante graves que no se esperaban al principio y ahora cada uno es libre para decidir su futuro y lo que es lo mejor para él. Si eso ocurre, parte de culpa creo que la tendrá el dueño del club, porque si esa situación no existiese seguramente no se la plantearía nadie”. Luego reitera que “vamos a seguir trabajando porque es lo único que nos queda, nos ayuda a evadirnos”.

Martínez, que se ha perdido varios encuentros por lesión esta temporada, va encontrándose cada vez mejor. “La plenitud física está en la mente más que en las piernas. Me siento cómodo y feliz aunque hay algunos problemas que a todos nos pueden afectar. Intento cada día hacerlo lo mejor que pueda para mejorar. Trabajo con ilusión para encontrarme cada vez mejor. Creo que puedo mejorar mucho y, al igual que todos mis compañeros, intentar superarnos y a la vez disfrutar”.

El centrocampista del Recre sabe lo que es sufrir impagos. Por ejemplo, en el Real Murcia el pasado curso. “Llegué al Murcia a finales de enero y era un poco diferente. Había compañeros que sí que llevaban deudas arrastradas varios meses. A nivel institucional la situación era más convulsa porque cambiaron de dueño y de presidente. El día a día era algo más llevadero porque no nos duchábamos con agua fría y los campos estaban bien, por lo menos cuando yo estuve. Por eso se llevaba un poquito mejor, ya que había mejores herramientas en el día a día”.