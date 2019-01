David Segura se despide del Recre

David Segura se ha despedido en las redes sociales del Recreativo de Huelva, al que llegó en el verano de 2017. El extremo zurdo, de 22 años de edad, ha publicado en las redes sociales: “Bueno... hoy toca despedirme de un club tan grande y especial como es el Recreativo de Huelva. Han sido casi dos años con altos y bajos y con pocas oportunidades pero me quedo con lo mejor que me ha dado este club que han sido unos compañeros y una afición espectacular que no te abandona nunca. Solo desearle todo el apoyo y la suerte del mundo a este club para que consiga su objetivo y estar donde se merece estar. Espero que esto no sea un adiós sino un hasta luego, y gracias de verdad”.

El futbolista tan sólo ha jugado esta temporada 14 minutos en el empate sin goles frente al Cartagena, mientras que en la anterior disputó 486 en 14 partidos, tres de ellos como titular.

Esta es la cuarta salida del plantel albiazul en el mercado de invierno tras las marchas del defensa Mario Hernández y del centrocampista Ismael Benktib (que no llegaron a estrenarse en un partido oficial con el Recre) y del delantero Lolo Plá (431 minutos repartidos en 9 encuentros).