Dani Sales: "Al llegar pensé que era un proyecto para ascender, pero no tan pronto"

Dani Sales espera recuperar el protagonismo perdido en las dos últimas jornadas (Conil y Sevilla C), en la que no ha podido jugar con el Recreativo de Huelva. “Ahora gracias a Dios estoy bien, ya al cien por cien para afrontar el partido en Puente Genil, que es súperimportante”. Salió tocado del encuentro en Gerena y perdió su sitio en el equipo. “Así es el fútbol; el Recreativo te exige estar al cien por cien y hay compañeros que lo están haciendo bien, entrenando a buen nivel y también se lo merecen”.

El centrocampista asegura que, con el ascenso en la mano, todos quieren jugar estos partidos: “Obviamente; tenemos una plantilla amplia y todos tienen cabida; son los detalles los que marcan una alineación y luego ya es decisión del entrenador”.

Elogió a sus compañeros en la parcela central: “Adriá Arjona está haciendo una temporada espectacular, teniendo continuidad y haciendo las cosas muy bien; es un lujo jugar con él y con Víctor, al igual que con Álex Moreno, formamos un centro del campo muy bueno y la competencia es positiva, estoy súpercontento con ellos”.

El sevillano cree que “en algunos momentos me hubiera gustado tener más continuidad, pero no me afecta; el Recreativo tiene jugadores muy buenos y si otros han jugado es porque han hecho méritos”.

La jornada depara un enfrentamiento complicado para el Decano, y también para el Utrera (visita al Gerena) y el Ciudad de Lucena (visita al Xerez CD). “Nos centramos en lo que depende de nosotros, que es el Puente Genil; lógicamente estaremos atentos a otros resultados, porque cuanto antes llegue el ascenso, mejor. Lo ideal sería aquí en Huelva ante nuestra afición, sería precioso”.

Dani Dales asegura que “en un mes hemos jugado muchas veces miércoles-domingo y esa acumulación de partidos nos puede haber venido bien para estar mentalizados en todo momento; ahora que vemos tan cerca el objetivo estamos concentrados en el próximo encuentro. Soñamos, pero no está hecho; tenemos 13 puntos de ventaja, pero el fútbol en cualquier momento te puede dar un susto”.

Por último, destaca que “cuando llegué al Recreativo pensé que era un proyecto para ascender, pero no tan pronto; hay que darle mucho valor (a la temporada del Decano) porque además el equipo era prácticamente nuevo” y no podía pensar que iba a estar en una situación tan favorable a estas alturas de la liga.